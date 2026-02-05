Налоги с аренды квартир в Украине — как владельцев хотят мотивировать сдавать "по-белому"

Аренда жилья выйдет "из тени" — что хотят предложить владельцем жилья
В Украине готовят изменения, которые должны постепенно легализовать рынок аренды жилья. Идея не только в контроле или штрафах, а в создании таких условий, при которых владельцам квартир будет выгодно самим показывать доход и регистрировать договоры.
Как информирует Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа" Елену Шуляк, государство планирует начать с уменьшения налоговой нагрузки, а уже потом ввести обязательную регистрацию договоров аренды.
Речь идет о цифровых решениях — в частности через Дію и синхронизацию с государственными реестрами, отметила она в интервью "Телеграфу".
Регистрация договора аренды станет обязательной
Механизм еще обсуждается, однако общий подход уже понятен.
"Когда мы говорим об обязательных вещах, то должна быть какая-то ответственность", — подчеркнула Шуляк.
Если договор не будет зарегистрирован, арендодателю будет грозить существенный штраф.
По логике законодателей, риск финансовой ответственности должен сделать теневую аренду невыгодной.
"Люди не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, налоговая, которая может проверить", — отметила депутат.
Почему владельцам будет выгодно сдавать жилье легально
Отдельный акцент делается именно на мотивации. Часть арендодателей уже сейчас заинтересована в официальном доходе.
"Когда ты имеешь "белый" доход, тебе проще работать с банками, брать кредиты, ипотеки", — пояснила Шуляк.
Среди ключевых преимуществ легальной аренды:
- возможность подтвердить доход для кредитов и ипотеки;
- более простое взаимодействие с банками и финансовыми учреждениями;
- меньшие риски штрафов и претензий со стороны государства.
Что ждет тех, кто не захочет выходить из "тени"
В то же время признается, что не все владельцы готовы сразу показывать доходы. Для таких случаев государство планирует отдельную систему стимулов.
"Будет разработана другая мотивация, чтобы не было выгодно сдавать квартиру без регистрации", — подчеркнула Шуляк.
Ожидается, что сочетание льгот и ответственности постепенно изменит правила игры на рынке аренды.
Ранее мы рассказывали, какие квартиры не стоит арендовать в 2026 году в Украине. А также, сколько стоит снять дом под Киевом зимой.
Читайте Новини.LIVE!