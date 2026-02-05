Видео
Україна
Видео

Аренда жилья выйдет "из тени" — что хотят предложить владельцем жилья

Аренда жилья выйдет "из тени" — что хотят предложить владельцем жилья

Дата публикации 5 февраля 2026 22:10
Налоги с аренды квартир в Украине — как владельцев хотят мотивировать сдавать "по-белому"
Дети с коробками. Фото: Freepik

В Украине готовят изменения, которые должны постепенно легализовать рынок аренды жилья. Идея не только в контроле или штрафах, а в создании таких условий, при которых владельцам квартир будет выгодно самим показывать доход и регистрировать договоры.

Как информирует Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа" Елену Шуляк, государство планирует начать с уменьшения налоговой нагрузки, а уже потом ввести обязательную регистрацию договоров аренды.

Читайте также:

Речь идет о цифровых решениях — в частности через Дію и синхронизацию с государственными реестрами, отметила она в интервью "Телеграфу".

Регистрация договора аренды станет обязательной

Механизм еще обсуждается, однако общий подход уже понятен.

"Когда мы говорим об обязательных вещах, то должна быть какая-то ответственность", — подчеркнула Шуляк.

Если договор не будет зарегистрирован, арендодателю будет грозить существенный штраф.

По логике законодателей, риск финансовой ответственности должен сделать теневую аренду невыгодной.

"Люди не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, налоговая, которая может проверить", — отметила депутат.

Почему владельцам будет выгодно сдавать жилье легально

Отдельный акцент делается именно на мотивации. Часть арендодателей уже сейчас заинтересована в официальном доходе.

"Когда ты имеешь "белый" доход, тебе проще работать с банками, брать кредиты, ипотеки", — пояснила Шуляк.

Среди ключевых преимуществ легальной аренды:

  • возможность подтвердить доход для кредитов и ипотеки;
  • более простое взаимодействие с банками и финансовыми учреждениями;
  • меньшие риски штрафов и претензий со стороны государства.

Что ждет тех, кто не захочет выходить из "тени"

В то же время признается, что не все владельцы готовы сразу показывать доходы. Для таких случаев государство планирует отдельную систему стимулов.

"Будет разработана другая мотивация, чтобы не было выгодно сдавать квартиру без регистрации", — подчеркнула Шуляк.

Ожидается, что сочетание льгот и ответственности постепенно изменит правила игры на рынке аренды.

Ранее мы рассказывали, какие квартиры не стоит арендовать в 2026 году в Украине. А также, сколько стоит снять дом под Киевом зимой.

налоги жилье аренда Елена Шуляк квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
