Житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

Якщо орендар вирішив з'їхати раніше, ніж закінчиться оплачений місяць, під час оренди квартири може виникнути питання про повернення грошей за невикористані дні. Чи зобов'язаний власник віддати частину орендної плати, залежить від умов договору, строків попередження та домовленості сторін.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Цивільний кодекс України.

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Чи повертають гроші за невикористані дні оренди

Сам факт виїзду з квартири до завершення оплаченого місяця не означає, що власник зобов'язаний одразу повернути частину орендної плати. Важливо розрізняти фактичне звільнення житла та офіційне припинення договору найму.

За статтею 825 Цивільного кодексу України, наймач має право відмовитися від договору за згодою інших людей, які постійно проживають разом із ним, але повинен письмово попередити власника за три місяці.

Якщо орендар просто звільнив квартиру без такого попередження, власник може вимагати плату за найм за три місяці. Однак для цього він має довести, що не зміг здати житло іншій людині на таких самих умовах.

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Тому якщо людина оплатила квартиру на весь місяць, але вирішила виїхати 15-го числа, повернення коштів залежатиме від того, чи погодив власник дострокове припинення оренди та на яких умовах.

Коли власник повинен повернути частину оплати

Якщо сторони домовилися припинити оренду посеред місяця, вони можуть окремо визначити дату остаточного розрахунку та суму, яку власник поверне орендарю.

Наприклад, якщо місячна оренда становить 12 000 грн, а сторони погодили припинення договору з 15-го числа, вони можуть домовитися про повернення 6 000 грн за другу половину місяця.

Але це лише приклад розрахунку, а не встановлена законом обов'язкова сума. Якщо сторони погодили інший порядок розрахунку або передбачили його в договорі, потрібно враховувати ці умови.

Щоб уникнути суперечок, домовленість про дострокове припинення оренди варто зафіксувати письмово. У документі доцільно зазначити:

дату, з якої договір припиняється;

суму, яку власник має повернути орендарю;

порядок оплати комунальних послуг;

стан квартири на момент виїзду;

дату передання ключів та остаточного розрахунку.

Чи може власник залишити заставу після виїзду

Окремо потрібно розрізняти орендну плату та заставу. Перша є оплатою за користування житлом, а друга зазвичай виконує гарантійну функцію та використовується відповідно до умов договору.

Якщо орендар залишає квартиру раніше строку, власник не повинен автоматично прирівнювати заставу до оплати за останній місяць. Порядок її повернення або утримання залежить від того, про що сторони домовилися під час укладення договору.

Наприклад, із застави можуть покрити заборгованість за комунальні послуги або підтверджені витрати на пошкоджене майно, якщо це передбачено домовленостями. Водночас саме по собі дострокове звільнення квартири не означає, що власник може без пояснень залишити собі всі передані кошти.

Під час виїзду бажано зафіксувати стан помешкання, показники лічильників, відсутність або наявність пошкоджень та факт передання ключів. Це допоможе сторонам провести остаточний розрахунок без додаткових претензій.

Що важливо прописати в договорі оренди

Щоб достроковий виїзд не став причиною фінансового спору, у договорі варто заздалегідь визначити порядок припинення оренди. Зокрема, сторони можуть погодити строк попередження, умови повернення передоплати, використання застави та порядок розрахунків за комунальні послуги.

Пенсійний фонд України оприлюднив примірні форми договорів найму житлових приміщень, у яких передбачені умови оплати оренди та комунальних послуг. Зокрема, у зразку договору враховано можливість пропорційного розрахунку за комунальні послуги залежно від кількості днів оренди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких містах України оренда забирає найбільше грошей і де вигідніше купити квартиру. Вартість оренди суттєво відрізняється залежно від міста, а щомісячні платежі можуть становити значну частину доходу. Тому рішення орендувати житло або придбати власне залежить не лише від ціни квартири, а й від тривалості проживання.

Також ми писали, який документ потрібно укласти під час оренди житла, щоб не втратити гроші. Письмовий договір допомагає зафіксувати розмір орендної плати, умови дострокового припинення домовленостей і повернення застави. Це дає змогу уникнути суперечок між власником квартири та орендарем під час виїзду.