Жилой дом. Фото: Новини.LIVE

Если арендатор решил съехать до окончания оплаченного месяца, при аренде квартиры может возникнуть вопрос о возврате денег за неиспользованные дни. Обязан ли арендодатель вернуть часть арендной платы, зависит от условий договора, сроков уведомления и договоренности сторон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

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Возвращают ли деньги за неиспользованные дни аренды

Сам факт выезда из квартиры до окончания оплаченного месяца не означает, что владелец обязан сразу вернуть часть арендной платы. Важно различать фактическое освобождение жилья и официальное расторжение договора аренды.

Согласно статье 825 Гражданского кодекса Украины, арендатор имеет право отказаться от договора с согласия других лиц, постоянно проживающих вместе с ним, но должен письменно предупредить владельца за три месяца.

Если арендатор просто освободил квартиру без такого предупреждения, арендодатель может потребовать оплату аренды за три месяца. Однако для этого он должен доказать, что не смог сдать жилье другому лицу на тех же условиях.

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Поэтому если человек оплатил квартиру за весь месяц, но решил выехать 15-го числа, возврат средств будет зависеть от того, согласился ли владелец на досрочное прекращение аренды и на каких условиях.

Когда владелец должен вернуть часть оплаты

Если стороны договорились расторгнуть договор аренды в середине месяца, они могут отдельно определить дату окончательного расчета и сумму, которую владелец вернет арендатору.

Например, если месячная арендная плата составляет 12 000 грн, а стороны согласовали расторжение договора с 15-го числа, они могут договориться о возврате 6 000 грн за вторую половину месяца.

Но это лишь пример расчета, а не установленная законом обязательная сумма. Если стороны согласовали иной порядок расчета или предусмотрели его в договоре, необходимо учитывать эти условия.

Чтобы избежать споров, договоренность о досрочном расторжении договора аренды следует зафиксировать в письменной форме. В документе целесообразно указать:

дату, с которой договор прекращается;

сумму, которую собственник должен вернуть арендатору;

порядок оплаты коммунальных услуг;

состояние квартиры на момент выезда;

дату передачи ключей и окончательного расчета.

Может ли владелец оставить залог после выезда

Отдельно следует различать арендную плату и залог. Первая является оплатой за пользование жильем, а вторая обычно выполняет гарантийную функцию и используется в соответствии с условиями договора.

Если арендатор покидает квартиру досрочно, владелец не должен автоматически приравнивать залог к оплате за последний месяц. Порядок его возврата или удержания зависит от того, о чем стороны договорились при заключении договора.

Например, за счет залога могут быть покрыты задолженность за коммунальные услуги или подтвержденные расходы на поврежденное имущество, если это предусмотрено договоренностями. В то же время само по себе досрочное освобождение квартиры не означает, что владелец может без объяснений оставить себе все переданные средства.

При выезде желательно зафиксировать состояние жилья, показания счетчиков, отсутствие или наличие повреждений и факт передачи ключей. Это поможет сторонам провести окончательный расчет без дополнительных претензий.

Что важно прописать в договоре аренды

Чтобы досрочный выезд не стал причиной финансового спора, в договоре следует заранее определить порядок прекращения аренды. В частности, стороны могут согласовать срок уведомления, условия возврата предоплаты, использование залога и порядок расчетов за коммунальные услуги.

Пенсионный фонд Украины обнародовал типовые формы договоров найма жилых помещений, в которых предусмотрены условия оплаты аренды и коммунальных услуг. В частности, в образце договора учтена возможность пропорционального расчета за коммунальные услуги в зависимости от количества дней аренды.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких городах Украины аренда обходится дороже всего и где выгоднее купить квартиру. Стоимость аренды существенно различается в зависимости от города, а ежемесячные платежи могут составлять значительную часть дохода. Поэтому решение арендовать жилье или приобрести собственное зависит не только от цены квартиры, но и от продолжительности проживания.

Также мы писали, какой документ нужно заключить при аренде жилья, чтобы не потерять деньги. Письменный договор помогает зафиксировать размер арендной платы, условия досрочного расторжения соглашений и возврата залога. Это позволяет избежать споров между владельцем квартиры и арендатором при выезде.