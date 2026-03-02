Яку квартиру вигідно здавати в оренду — порівняння одно- та двокімнатного житла

Яка прибутковість однокімнатної та двокімнатної квартири для оренд. Фото: Новини.LIVE

Існує стійкий міф: хочеш заробити на нерухомості — купуй однушку біля метро. Здавалося б, логіка залізна. Вона дешевша, попит на неї шалений, а поріг входу в бізнес мінімальний. Проте існують деталі, які стають помітними лише через рік-два активної експлуатації об’єкта.

На практиці стратегія "маленьке та дешеве" часто програє більш обдуманим інвестиціям у просторіше житло, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал RealExpert.

Ціна нерухомості та реальний дохід

Якщо порівняти цифри, вимальовується дивна картина. Двокімнатна квартира зазвичай на 50% дорожча при купівлі, але в оренді вона приносить лише на 20-25% більше грошей.

На перший погляд, це виглядає як фінансове самогубство. Навіщо переплачувати за стіни, якщо прибуток не зростає пропорційно? Відповідь криється не в сумі чека, а в тому, скільки грошей залишається у вашій кишені після сплати всіх рахунків та ремонтів.

Витрати на ремонт та утримання квартири

Орендодавець-початківець часто забуває, що квартира — це "організм", який зношується. Підтримка техніки та меблів у робочому стані коштує майже однаково для обох типів житла.

У двушці просто додається одна кімната, де з косметичного догляду потрібна лише переклейка шпалер або заміна ламінату. Найдорожчі вузли — кухня та санвузол — ідентичні за площею та вартістю обслуговування. Тож ви отримуєте більше орендної плати, не витрачаючи значно більше на сервіс.

Хто буде орендувати ваше житло

Це ключовий фактор стабільності. Однокімнатні квартири — магніт для студентів та молодих людей без сталих фінансових планів. Це означає постійні вечірки, швидкий знос інтер’єру та регулярну "ротацію" мешканців. Кожен переїзд — це простій квартири та витрати на клінінг.

Двокімнатне житло частіше обирають сімейні пари. Вони більш відповідальні, платоспроможні та націлені на довгострокове проживання. Ви отримуєте не просто гроші, а спокій та впевненість у завтрашньому дні.

Що ще варто знати українцям

Фінансовий аналітик Олександр Іванчук у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн зазначив — отримати прибуток від нерухомості за рік цілком реально, проте автоматичного збагачення на етапі фундаменту вже не існує.

Сучасному інвестору варто ігнорувати яскраву рекламу та зосереджуватися на реальних показниках ринку, адже "локальні тенденції попиту та пропозиції часто важливіші за загальні новини по країні".

Для короткострокових стратегій найбільш придатними залишаються мегаполіси, які забезпечують необхідний рух капіталу та дають змогу оперативно реалізувати об'єкт.

"Головні плюси — це більший ринок покупців і орендарів та стабільніша ліквідність, що робить великі міста своєрідним острівцем безпеки", — наголошує Іванчук.

Водночас інвесторам слід зважати на високу конкуренцію та значний фінансовий поріг входу, які можуть суттєво зменшити чистий дохід. Зрештою, успіх сьогодні залежить не від везіння, а від глибокого аналізу конкретного мікрорайону та готовності до гри в умовах перенасиченого ринку.

Як повідомлялось, винаймати житло в Україні стає дедалі важче, адже орендна плата в популярних містах тепер "з’їдає" більшу частину доходу. Часто на оплату звичайної одинички йде понад 50% середнього заробітку, перетворюючи побут на суцільну економію.

Також ми розповідали, що для багатьох українців програма "єОселя" — це єдиний спосіб нарешті змінити орендовані квартири на власне житло. Хоча в мережі часто радять закривати таку іпотеку коштом орендарів, реальні правила програми швидко руйнують ці плани.