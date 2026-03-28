Отримання житлового ваучера: механізм оформлення та бронювання коштів
В Україні житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб стали одним із ключових інструментів відновлення осель у 2026 році. Держава фактично гарантує фінансування купівлі нерухомості в межах визначеної суми. Найближчим часом відкривається механізм бронювання коштів, що напряму вплине на швидкість отримання житла.
Важливо розуміти правила, щоб не втратити шанс на фінансування.
Що таке житловий ваучер
Житловий ваучер — це підтвердження того, що держава оплатить придбання житла в межах до 2 млн грн. Він формується автоматично після рішення комісії та відображається у Дії. Документ діє 5 років, але придбане житло не можна продавати протягом цього ж строку.
Право отримати мають переселенці з тимчасово окупованих територій зі статусом учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни. Після схвалення заявки ваучер з’являється в системі, а далі можна переходити до бронювання коштів.
Як забронювати кошти за ваучером
Отримати ваучер — це лише пів справи. Головний етап — бронювання коштів:
- Подаєте заявку через Дію (пізніше обіцяють додати ЦНАПи та нотаріусів).
- Чекаєте до 5 днів. Якщо бюджет дозволяє, гроші за вами "закріплять".
Якщо фінансування на паузі, ви потрапляєте в електронну чергу, де важливу роль відіграє точний час подання.
На що можна витратити гроші
Ваучер — це не просто папірець на купівлю готової квартири. Його можна використати як:
- внесок за іпотекою;
- інвестицію в новобудову (об’єкт, що ще будується);
- оплату за приватний будинок.
Більше того, можна купувати житло "в складчину" з іншими власниками ваучерів, але тоді бронювати кошти краще одночасно, щоб ніхто не вилетів з черги.
Як оформити купівлю житла за ваучером
Як тільки ви отримали підтвердження про бронювання, у вас є рівно 60 днів, щоб вийти на угоду. За цей час треба знайти житло, перевірити його з нотаріусом і підписати договір. Гроші перераховуються продавцю або банку через Укрпошту.
Якщо угоду не укладено за 60 днів, бронювання скасовується, а кошти повертаються до програми. Подати заявку можна повторно, але вже без гарантії швидкого фінансування.
Як повідомляли Новини.LIVE, обсяг виплат у межах єВідновлення безпосередньо залежить від результатів оцінки пошкоджень вашої оселі. Цей етап є вирішальним, оскільки він визначає формат допомоги: чи це буде пряма компенсація на ремонтні роботи, чи видача сертифіката на купівлю нового житла.
Також Новини.LIVE розповідали, що поширена думка, ніби виплати за знищене житло доступні лише пільговикам, — це міф. Насправді програма "єВідновлення" працює для всіх громадян, чия нерухомість відповідає встановленим критеріям.
Часті питання
Коли приходять кошти по сертифікату на житло?
Гроші зараховуються на рахунок продавця протягом 5 робочих днів після нотаріального посвідчення договору. Перед угодою обов’язково забронюйте кошти в Дії. Підтвердження бронювання діє 30 днів — саме в цей термін потрібно встигнути переоформити нове житло.
Як подати заяву на виплату за зруйноване житло?
Для отримання компенсації спочатку подайте інформаційне повідомлення про пошкоджене майно в застосунку або на порталі Дія. Далі виберіть послугу єВідновлення та подайте заяву на виплату. Оберіть тип компенсації: житловий сертифікат або кошти на відбудову. Також оформити звернення можна офлайн через ЦНАП або нотаріуса.
