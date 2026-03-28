Головна Ринок нерухомості Отримання житлового ваучера: механізм оформлення та бронювання коштів

Отримання житлового ваучера: механізм оформлення та бронювання коштів

Дата публікації: 28 березня 2026 06:12
Пошкодшений від обстрілів будинок у Дніпропетровській області﻿. Фото: ДСНС України/Facebook

В Україні житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб стали одним із ключових інструментів відновлення осель у 2026 році. Держава фактично гарантує фінансування купівлі нерухомості в межах визначеної суми. Найближчим часом відкривається механізм бронювання коштів, що напряму вплине на швидкість отримання житла. 

Важливо розуміти правила, щоб не втратити шанс на фінансування, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Що таке житловий ваучер

Житловий ваучер — це підтвердження того, що держава оплатить придбання житла в межах до 2 млн грн. Він формується автоматично після рішення комісії та відображається у Дії. Документ діє 5 років, але придбане житло не можна продавати протягом цього ж строку.

Право отримати мають переселенці з тимчасово окупованих територій зі статусом учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни. Після схвалення заявки ваучер з’являється в системі, а далі можна переходити до бронювання коштів.

 

Що таке житловий ваучер. Графіка: Міністерство розвитку громад та територій

Як забронювати кошти за ваучером

Отримати ваучер — це лише пів справи. Головний етап — бронювання коштів:

  1. Подаєте заявку через Дію (пізніше обіцяють додати ЦНАПи та нотаріусів).
  2. Чекаєте до 5 днів. Якщо бюджет дозволяє, гроші за вами "закріплять".

Якщо фінансування на паузі, ви потрапляєте в електронну чергу, де важливу роль відіграє точний час подання.

На що можна витратити гроші

Ваучер — це не просто папірець на купівлю готової квартири. Його можна використати як:

  • внесок за іпотекою;
  • інвестицію в новобудову (об’єкт, що ще будується);
  • оплату за приватний будинок.

Більше того, можна купувати житло "в складчину" з іншими власниками ваучерів, але тоді бронювати кошти краще одночасно, щоб ніхто не вилетів з черги.

 

Як використати житловий ваучер. Графіка: Міністерство розвитку громад та територій

Як оформити купівлю житла за ваучером

Як тільки ви отримали підтвердження про бронювання, у вас є рівно 60 днів, щоб вийти на угоду. За цей час треба знайти житло, перевірити його з нотаріусом і підписати договір. Гроші перераховуються продавцю або банку через Укрпошту.

Якщо угоду не укладено за 60 днів, бронювання скасовується, а кошти повертаються до програми. Подати заявку можна повторно, але вже без гарантії швидкого фінансування.

Як повідомляли Новини.LIVE, обсяг виплат у межах єВідновлення безпосередньо залежить від результатів оцінки пошкоджень вашої оселі. Цей етап є вирішальним, оскільки він визначає формат допомоги: чи це буде пряма компенсація на ремонтні роботи, чи видача сертифіката на купівлю нового житла.

Також Новини.LIVE розповідали, що поширена думка, ніби виплати за знищене житло доступні лише пільговикам, — це міф. Насправді програма "єВідновлення" працює для всіх громадян, чия нерухомість відповідає встановленим критеріям.

Часті питання

Коли приходять кошти по сертифікату на житло?

Гроші зараховуються на рахунок продавця протягом 5 робочих днів після нотаріального посвідчення договору. Перед угодою обов’язково забронюйте кошти в Дії. Підтвердження бронювання діє 30 днів — саме в цей термін потрібно встигнути переоформити нове житло.

Як подати заяву на виплату за зруйноване житло?

Для отримання компенсації спочатку подайте інформаційне повідомлення про пошкоджене майно в застосунку або на порталі Дія. Далі виберіть послугу єВідновлення та подайте заяву на виплату. Оберіть тип компенсації: житловий сертифікат або кошти на відбудову. Також оформити звернення можна офлайн через ЦНАП або нотаріуса.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
