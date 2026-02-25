Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Житловий ваучер у Дії — через які проблеми зривається оформлення

Житловий ваучер у Дії — через які проблеми зривається оформлення

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 10:15
Житловий ваучер — про які труднощі варто знати під час оформлення у Дії
Фантомні записи у Дії гальмують оформлення житлового ваучера. Фото: Новини.LIVE

Оформлення житлового ваучера через застосунок "Дія" нерідко супроводжується несподіванками. Частина заявників стикається з тим, що система "підтягує" інформацію про житло, яке давно продане або подароване. 

У результаті комісія може поставити під сумнів право на допомогу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на волонтерську платформу "Поверни своє".

Реклама
Читайте також:

Для кого житловий ваучер

Житловий ваучер передбачений для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, осіб зі статусом УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Головна умова — відсутність житлової нерухомості на підконтрольній території, де немає активних бойових дій. Перевірка відбувається за даними Державного реєстру речових прав.

Які помилкові дані з'являються у Дії

Причиною проблем часто стають так звані фантомні записи. Йдеться про непогашені відомості у старому Реєстрі прав власності, який нині є архівною частиною ДРРП.

Причиною може бути непогашений запис у старому реєстрі, навіть якщо житло давно відчужене.

Найчастіше це стосується тих, хто набував житло у 2002-2012 роках, а продав чи подарував його вже після 2013 року. Якщо під час відчуження не внесли відмітку про погашення, запис залишився в архіві й автоматично відображається в Дії.

Як виправити помилки у Дії при оформленні ваучера

Як зазначають волонтери, щоб уникнути відмови, варто завчасно перевірити дані. Якщо виявлено старий запис, необхідно звернутися до ЦНАПу або нотаріуса із заявою про виправлення технічної помилки. 

Подати її може як новий власник, так і людина, щодо якої залишився непогашений запис. За проведення такої реєстраційної дії адміністративний збір не стягується.

Як повідомлялось, сертифікат за знищену оселю дає надію на новий старт, проте на практиці власники часто стикаються з браком коштів. Через стрибок цін на ринку нерухомості, особливо в мегаполісах, суми компенсації зазвичай не вистачає на повноцінну заміну втраченому житлу.

Також ми розповідали, що система житлових ваучерів стала справжнім порятунком для переселенців, дозволяючи отримати до 2 млн грн на власну оселю через Дію. Ці кошти можна вкласти у готове житло, будівництво або іпотеку, хоча навколо умов виплати вже встигло з’явитися чимало пліток.

Дія компенсація помилки сертифікат на житло житловий ваучер
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації