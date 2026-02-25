Житловий ваучер — про які труднощі варто знати під час оформлення у Дії

Фантомні записи у Дії гальмують оформлення житлового ваучера. Фото: Новини.LIVE

Оформлення житлового ваучера через застосунок "Дія" нерідко супроводжується несподіванками. Частина заявників стикається з тим, що система "підтягує" інформацію про житло, яке давно продане або подароване.

У результаті комісія може поставити під сумнів право на допомогу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на волонтерську платформу "Поверни своє".

Для кого житловий ваучер

Житловий ваучер передбачений для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, осіб зі статусом УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Головна умова — відсутність житлової нерухомості на підконтрольній території, де немає активних бойових дій. Перевірка відбувається за даними Державного реєстру речових прав.

Які помилкові дані з'являються у Дії

Причиною проблем часто стають так звані фантомні записи. Йдеться про непогашені відомості у старому Реєстрі прав власності, який нині є архівною частиною ДРРП.

Причиною може бути непогашений запис у старому реєстрі, навіть якщо житло давно відчужене.

Найчастіше це стосується тих, хто набував житло у 2002-2012 роках, а продав чи подарував його вже після 2013 року. Якщо під час відчуження не внесли відмітку про погашення, запис залишився в архіві й автоматично відображається в Дії.

Як виправити помилки у Дії при оформленні ваучера

Як зазначають волонтери, щоб уникнути відмови, варто завчасно перевірити дані. Якщо виявлено старий запис, необхідно звернутися до ЦНАПу або нотаріуса із заявою про виправлення технічної помилки.

Подати її може як новий власник, так і людина, щодо якої залишився непогашений запис. За проведення такої реєстраційної дії адміністративний збір не стягується.

