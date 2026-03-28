Главная Рынок недвижимости

Получение жилищного ваучера: механизм оформления и бронирования средств

Дата публикации 28 марта 2026 06:12
Поврежденный от обстрелов дом в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Украины/Facebook

В Украине жилищные ваучеры для внутренне перемещенных лиц стали одним из ключевых инструментов восстановления жилья в 2026 году. Государство фактически гарантирует финансирование покупки недвижимости в пределах определенной суммы. В ближайшее время открывается механизм бронирования средств, что напрямую повлияет на скорость получения жилья.

Важно понимать правила, чтобы не потерять шанс на финансирование, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Что такое жилищный ваучер

Жилищный ваучер — это подтверждение того, что государство оплатит приобретение жилья в пределах до 2 млн грн. Он формируется автоматически после решения комиссии и отображается в Дії. Документ действует 5 лет, но приобретенное жилье нельзя продавать в течение этого же срока.

Право получить имеют переселенцы с временно оккупированных территорий со статусом участника боевых действий или инвалидности вследствие войны. После одобрения заявки ваучер появляется в системе, а дальше можно переходить к бронированию средств.

 

Что такое жилищный ваучер. Графика: Министерство развития общин и территорий

Как забронировать средства по ваучеру

Получить ваучер — это лишь полдела. Главный этап — бронирование средств:

  1. Подаете заявку через Дію (позже обещают добавить ЦПАУ и нотариусов).
  2. Ждете до 5 дней. Если бюджет позволяет, деньги за вами "закрепят".

Если финансирование на паузе, вы попадаете в электронную очередь, где важную роль играет точное время подачи.

На что можно потратить деньги

Ваучер — это не просто бумажка на покупку готовой квартиры. Его можно использовать как:

  • взнос по ипотеке;
  • инвестицию в новостройку (объект, который еще строится);
  • оплату за частный дом.

Более того, можно покупать жилье "в складчину" с другими владельцами ваучеров, но тогда бронировать средства лучше одновременно, чтобы никто не вылетел из очереди.

 

Получение жилищного ваучера: механизм оформления и бронирования средств - фото 2
Как использовать жилищный ваучер. Графика: Министерство развития общин и территорий

Как оформить покупку жилья по ваучеру

Как только вы получили подтверждение о бронировании, у вас есть ровно 60 дней, чтобы выйти на сделку. За это время надо найти жилье, проверить его с нотариусом и подписать договор. Деньги перечисляются продавцу или банку через Укрпочту.

Если сделка не заключена за 60 дней, бронирование отменяется, а средства возвращаются в программу. Подать заявку можно повторно, но уже без гарантии быстрого финансирования.

Как сообщали Новини.LIVE, объем выплат в рамках єВідновлення напрямую зависит от результатов оценки повреждений вашего дома. Этот этап является решающим, поскольку он определяет формат помощи: будет ли это прямая компенсация на ремонтные работы или выдача сертификата на покупку нового жилья.

Также Новини.LIVE рассказывали, что распространенное мнение, будто выплаты за уничтоженное жилье доступны только льготникам, — это миф. На самом деле программа "єВідновлення" работает для всех граждан, чья недвижимость соответствует установленным критериям.

Частые вопросы

Когда приходят средства по сертификату на жилье?

Деньги зачисляются на счет продавца в течение 5 рабочих дней после нотариального удостоверения договора. Перед сделкой обязательно забронируйте средства в Дії. Подтверждение бронирования действует 30 дней — именно в этот срок нужно успеть переоформить новое жилье.

Как подать заявление на выплату за разрушенное жилье?

Для получения компенсации сначала подайте информационное сообщение о поврежденном имуществе в приложении или на портале "Дія". Далее выберите услугу єВідновлення и подайте заявление на выплату. Выберите тип компенсации: жилищный сертификат или средства на восстановление. Также оформить обращение можно офлайн через ЦПАУ или нотариуса.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
