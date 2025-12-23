Спадкування земельної ділянки — які дії наступника, якщо не знав про спадщину

Жінка та чоловік з планшетом. Фото: Freepik

Спадкування в українському праві розглядається як перехід усіх майнових прав і обов’язків померлої особи до спадкоємців. Земельний пай є частиною спадкової маси нарівні з іншим майном і підлягає оформленню за загальними правилами. Проблеми зазвичай виникають тоді, коли спадкоємець дізнається про пай уже після відкриття спадщини або не має підтвердних документів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити, якщо наступник не знав про наявність земельної ділянки у спадок.

Коли пай стає частиною спадщини

Відповідно до ст. 1225 Цивільного кодексу України, право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах із збереженням її цільового призначення.

Пай може успадковуватися у двох формах:

Як уже виділена в натурі ділянка (з кадастровим номером та актом). Як право на частку (пай) у майні підприємства (підтверджується сертифікатом).

Як приймається спадщина на пай

Спосіб прийняття спадщини залежить від того, чи проживав спадкоємець разом зі спадкодавцем. За відсутності спільного проживання подається особиста заява нотаріусу.

Якщо спадкоємець проживав постійно зі спадкодавцем, він вважається таким, що прийняв спадщину автоматично, якщо не заявив про відмову.

Пакет документів, які підтверджують право на пай

Для оформлення прав на землю вам знадобляться:

державний акт або витяг з Реєстру речових прав (якщо ділянка вже оформлена);

сертифікат на право на земельну частку (пай) — якщо ділянка ще не виділена;

свідоцтво про смерть спадкодавця та документи, що підтверджують ваші родинні зв’язки.

Якщо ділянка має кадастровий номер, нотаріус видасть свідоцтво про право на спадщину і сам зареєструє ваше право власності. Якщо ж є тільки сертифікат — ви успадкуєте лише "право оформити землю", і після нотаріуса вам доведеться пройти шлях виділення ділянки в натурі через органи місцевого самоврядування.

Що робити, якщо про пай не було відомо

Це найскладніша ситуація, наголошують в юридичній компанії "Земельний фонд України". Якщо оригінали документів втрачені, а нотаріус відмовляє у вчиненні дій, доведеться йти до суду з позовом про визнання права власності в порядку спадкування.

У суді потрібно буде довести, що спадкодавець дійсно мав право на цей пай. Суд зазвичай перевіряє:

членство спадкодавця у колективному сільгосппідприємстві;

наявність державного акта на колективну власність;

включення особи до списків пайовиків.

Для цього направляються запити до архівів Держгеокадастру та органів місцевого самоврядування.

Після отримання позитивного рішення суду або свідоцтва від нотаріуса, ви стаєте повноправним власником.

Раніше ми розповідали, чи можно приватизувати земельну ділянку без згоди сусідів. А також, скільки є часу у власників паїв для сплати земельного податку.