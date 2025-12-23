Наследование земельного участка — какие действия преемника, если не знал о наследстве

Женщина и мужчина с планшетом. Фото: Freepik

Наследование в украинском праве рассматривается как переход всех имущественных прав и обязанностей умершего лица к наследникам. Земельный пай является частью наследственной массы наравне с другим имуществом и подлежит оформлению по общим правилам. Проблемы обычно возникают тогда, когда наследник узнает о пае уже после открытия наследства или не имеет подтверждающих документов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать, если наследник не знал о наличии земельного участка в наследство.

Когда пай становится частью наследства

В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Украины, право собственности на земельный участок переходит к наследникам на общих основаниях с сохранением его целевого назначения.

Пай может наследоваться в двух формах:

Как уже выделенный в натуре участок (с кадастровым номером и актом). Как право на долю (пай) в имуществе предприятия (подтверждается сертификатом).

Как принимается наследство на пай

Способ принятия наследства зависит от того, проживал ли наследник вместе с наследодателем. При отсутствии совместного проживания подается личное заявление нотариусу.

Если наследник проживал постоянно с наследодателем, он считается принявшим наследство автоматически, если не заявил об отказе.

Пакет документов, подтверждающих право на пай

Для оформления прав на землю вам понадобятся:

государственный акт или выписка из Реестра вещных прав (если участок уже оформлен);

сертификат на право на земельную долю (пай) — если участок еще не выделен;

свидетельство о смерти наследодателя и документы, подтверждающие ваши родственные связи.

Если участок имеет кадастровый номер, нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство и сам зарегистрирует ваше право собственности.

Если же есть только сертификат — вы унаследуете лишь "право оформить землю", и после нотариуса вам придется пройти путь выделения участка в натуре через органы местного самоуправления.

Что делать, если о пае не было известно

Это самая сложная ситуация, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины". Если оригиналы документов утрачены, а нотариус отказывает в совершении действий, придется идти в суд с иском о признании права собственности в порядке наследования.

В суде нужно будет доказать, что наследодатель действительно имел право на этот пай. Суд обычно проверяет:

членство наследодателя в коллективном сельхозпредприятии;

наличие государственного акта на коллективную собственность;

включение лица в списки пайщиков.

Для этого направляются запросы в архивы Госгеокадастра и органов местного самоуправления.

После получения положительного решения суда или свидетельства от нотариуса, вы становитесь полноправным владельцем.

