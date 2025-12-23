Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Пай в наследство — что нужно наследнику, не знавшему об участке

Пай в наследство — что нужно наследнику, не знавшему об участке

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 14:32
Наследование земельного участка — какие действия преемника, если не знал о наследстве
Женщина и мужчина с планшетом. Фото: Freepik

Наследование в украинском праве рассматривается как переход всех имущественных прав и обязанностей умершего лица к наследникам. Земельный пай является частью наследственной массы наравне с другим имуществом и подлежит оформлению по общим правилам. Проблемы обычно возникают тогда, когда наследник узнает о пае уже после открытия наследства или не имеет подтверждающих документов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать, если наследник не знал о наличии земельного участка в наследство.

Реклама
Читайте также:

Когда пай становится частью наследства

В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Украины, право собственности на земельный участок переходит к наследникам на общих основаниях с сохранением его целевого назначения.

Пай может наследоваться в двух формах:

  1. Как уже выделенный в натуре участок (с кадастровым номером и актом).
  2. Как право на долю (пай) в имуществе предприятия (подтверждается сертификатом).

Как принимается наследство на пай

Способ принятия наследства зависит от того, проживал ли наследник вместе с наследодателем. При отсутствии совместного проживания подается личное заявление нотариусу.

Если наследник проживал постоянно с наследодателем, он считается принявшим наследство автоматически, если не заявил об отказе.

Пакет документов, подтверждающих право на пай

Для оформления прав на землю вам понадобятся:

  • государственный акт или выписка из Реестра вещных прав (если участок уже оформлен);
  • сертификат на право на земельную долю (пай) — если участок еще не выделен;
  • свидетельство о смерти наследодателя и документы, подтверждающие ваши родственные связи.

Если участок имеет кадастровый номер, нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство и сам зарегистрирует ваше право собственности.

Если же есть только сертификат — вы унаследуете лишь "право оформить землю", и после нотариуса вам придется пройти путь выделения участка в натуре через органы местного самоуправления.

Что делать, если о пае не было известно

Это самая сложная ситуация, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины". Если оригиналы документов утрачены, а нотариус отказывает в совершении действий, придется идти в суд с иском о признании права собственности в порядке наследования.

В суде нужно будет доказать, что наследодатель действительно имел право на этот пай. Суд обычно проверяет:

  • членство наследодателя в коллективном сельхозпредприятии;
  • наличие государственного акта на коллективную собственность;
  • включение лица в списки пайщиков.

Для этого направляются запросы в архивы Госгеокадастра и органов местного самоуправления.

После получения положительного решения суда или свидетельства от нотариуса, вы становитесь полноправным владельцем.

Ранее мы рассказывали, можно ли приватизировать земельный участок без согласия соседей. А также, сколько есть времени у владельцев паев для уплаты земельного налога.

земля недвижимость наследство собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации