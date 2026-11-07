Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Парковочное место в новостройке по цене квартиры: сколько стоит место в Украине

Парковочное место в новостройке по цене квартиры: сколько стоит место в Украине

Ua ru
7 ноября 2026 08:15
Парковочные места в новостройках Украины: сколько стоит приобрести место для автомобиля в разных городах Новини.LIVE
Припаркованные автомобили. Фото: Новини.LIVE

Парковочное место в новостройке может стать одной из самых дорогих дополнительных покупок при приобретении квартиры. Причем дороже всего оно не в Киеве. В Полтаве медианная стартовая цена достигает 28 000 долларов. В то же время в Харькове аналогичное место стоит всего 7 240 долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статистику ЛУН.

Реклама

Сколько стоят парковочные места в новостройках Украины

Самую высокую медианную стартовую цену парковочного места зафиксировали в Полтаве — 28 000 долларов. Это на 6 800 долларов больше, чем в Киеве, который занял второе место с показателем 21 200 долларов.

В число городов с самыми дорогими парковочными местами также вошли:

  • Днепр — 20 000 долларов;
  • Одесса — 19 500 долларов;
  • Ровно — 19 500 долларов;
  • Винница — 19 400 долларов;
  • Черкассы — 19 400 долларов;
  • Николаев — 18 100 долларов;
  • Львов — 17 700 долларов.

В Тернополе медианная стартовая цена составляет 16 900 долларов, в Ивано-Франковске — 16 600 долларов, а в Житомире — 16 500 долларов.

Читайте также:

Где парковочные места самые дешевые

Самую низкую медианную стартовую цену среди городов с доступными предложениями зафиксировали в Харькове — 7 240 долларов. Это почти в четыре раза меньше, чем в Полтаве.

Также относительно недорого приобрести парковочное место можно в следующих городах:

  • Луцк — 11 800 долларов;
  • Запорожье — 12 100 долларов;
  • Ужгород — 13 600 долларов;
  • Хмельницкий — 13 900 долларов;
  • Чернигов — 14 700 долларов;
  • Черновцы — 14 800 долларов.

В Кропивницком и Сумах на момент исследования парковочные места не выставлялись на продажу. По Херсону, Донецку и Луганску данных было недостаточно, чтобы определить медианную стартовую цену.

Насколько различается стоимость парковочного места в Украине

Разница между самым дорогим и самым дешевым городами составляет 20 760 долларов. То есть за стоимость одного парковочного места в Полтаве можно приобрести почти четыре по медианной стартовой цене в Харькове.

При этом Киев не возглавляет рейтинг, хотя столичный рынок недвижимости традиционно привлекает внимание покупателей. Парковочное место здесь стоит 21 200 долларов — на 6 800 долларов меньше, чем в Полтаве.

Ранее Новини.LIVE писали, что разрушенная квартира может иметь нескольких владельцев, и это влияет на оформление компенсации. В таких случаях важно учитывать права каждого совладельца и документы на недвижимость. Порядок получения возмещения зависит от обстоятельств и долей собственности.

Также Новини.LIVE сообщали, где в Украине продают трехкомнатные квартиры за 20 000 долларов. На рынке недвижимости ещё можно найти доступные предложения даже для покупателей с небольшим бюджетом. В то же время стоимость жилья существенно различается в зависимости от города и состояния квартиры.

недвижимость парковка цены в Украине цены квартира
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации