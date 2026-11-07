Парковочное место в новостройке по цене квартиры: сколько стоит место в Украине
Парковочное место в новостройке может стать одной из самых дорогих дополнительных покупок при приобретении квартиры. Причем дороже всего оно не в Киеве. В Полтаве медианная стартовая цена достигает 28 000 долларов. В то же время в Харькове аналогичное место стоит всего 7 240 долларов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статистику ЛУН.
Сколько стоят парковочные места в новостройках Украины
Самую высокую медианную стартовую цену парковочного места зафиксировали в Полтаве — 28 000 долларов. Это на 6 800 долларов больше, чем в Киеве, который занял второе место с показателем 21 200 долларов.
В число городов с самыми дорогими парковочными местами также вошли:
- Днепр — 20 000 долларов;
- Одесса — 19 500 долларов;
- Ровно — 19 500 долларов;
- Винница — 19 400 долларов;
- Черкассы — 19 400 долларов;
- Николаев — 18 100 долларов;
- Львов — 17 700 долларов.
В Тернополе медианная стартовая цена составляет 16 900 долларов, в Ивано-Франковске — 16 600 долларов, а в Житомире — 16 500 долларов.
Где парковочные места самые дешевые
Самую низкую медианную стартовую цену среди городов с доступными предложениями зафиксировали в Харькове — 7 240 долларов. Это почти в четыре раза меньше, чем в Полтаве.
Также относительно недорого приобрести парковочное место можно в следующих городах:
- Луцк — 11 800 долларов;
- Запорожье — 12 100 долларов;
- Ужгород — 13 600 долларов;
- Хмельницкий — 13 900 долларов;
- Чернигов — 14 700 долларов;
- Черновцы — 14 800 долларов.
В Кропивницком и Сумах на момент исследования парковочные места не выставлялись на продажу. По Херсону, Донецку и Луганску данных было недостаточно, чтобы определить медианную стартовую цену.
Насколько различается стоимость парковочного места в Украине
Разница между самым дорогим и самым дешевым городами составляет 20 760 долларов. То есть за стоимость одного парковочного места в Полтаве можно приобрести почти четыре по медианной стартовой цене в Харькове.
При этом Киев не возглавляет рейтинг, хотя столичный рынок недвижимости традиционно привлекает внимание покупателей. Парковочное место здесь стоит 21 200 долларов — на 6 800 долларов меньше, чем в Полтаве.
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