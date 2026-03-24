Паї українців можуть перенести в інший кінець поля без згоди: підстави

Власники земельних паїв дедалі частіше стикаються з інформацією про нібито законне "переміщення" їхніх ділянок у межах одного поля. Особливо це стосується ситуацій, коли більшість масиву орендує великий агробізнес. Через це виникає страх втрати контролю над своєю землею. Насправді закон дає інструменти для впорядкування полів, але не дозволяє діяти без згоди власника.

Поширений міф не відповідає реальності, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України". Навіть якщо орендар контролює більшу частину поля, він не має права самостійно змінювати розташування вашої ділянки. Земля юридично "не рухається" без оформлення документів і підпису власника.

Що насправді каже закон

Закон дійсно дозволяє так звану консолідацію земель — це врегульовано статтею 37-1 Земельного кодексу України. Вона дійсно дозволяє обмінюватися правами користування (орендою), щоб фермер міг обробляти єдиний масив, а не об’їжджати кожен чужий "клаптик".

Але тут є критичне застереження, яке агровиробники часто "забувають" згадати: консолідація — це добровільний процес. Жодного примусу: закон не містить механізму, за яким вашу власність можна "рухати" без вашого підпису.

Які умови обміну земельних ділянок

Будь-яка зміна меж чи обмін ділянками мають фіксуватися договором оренди або суборенди. Немає вашого підпису — немає правових підстав для змін.

Якщо є вам пропонують обмін, ділянка "натомість" має бути ідентичною за площею, якістю ґрунтів та нормативною грошовою оцінкою. Якщо вам замість чорнозему під дорогою пропонують ділянку в яру — ви маєте повне право відмовити.

Як захистити право власності на пай

Не підписуйте жодних "додаткових угод" про обмін чи суборенду, не вивчивши їх з юристом. Якщо орендар стверджує, що "все вже вирішено через суд чи раду" — вимагайте копію рішення. Але, наголошують фахівці, такого рішення у природі не існує, якщо ви не були стороною процесу.

Як повідомлялось, останнім часом українські агрохолдинги все активніше переходять до створення суцільних земельних масивів, що значно спрощує роботу техніки та логістику посівної. Попри очевидні переваги в ефективності обробітку, така консолідація нерідко створює додаткові виклики або незручності для дрібних власників паїв.

Також ми розповідали, що багато орендарів землі помилково вважають, що завершення терміну договору автоматично анулює накопичені борги. Насправді ж припинення дії документа не звільняє від виплат за минулі періоди, а ігнорування цього факту зазвичай закінчується судовими позовами та чималими витратами на юристів.

Часті питання

Чи можуть забрати приватизовану землю в Україні?

Так, право власності не є абсолютним. Навіть приватизовану ділянку можуть вилучити для суспільних потреб (наприклад, будівництво доріг чи оборонних споруд) за умови попереднього відшкодування ринкової вартості. Також землю можуть конфіскувати за рішенням суду через борги, вчинення злочину або якщо її використання грубо порушує екологічні норми та законодавство.

Який документ підтверджує право власності на землю в Україні?

Основним доказом є витяг із Державного реєстру речових прав. Саме електронний запис у базі має першочергову юридичну силу. Якщо ви набули ділянку до 2013 року, підтвердженням також слугує Державний акт старого зразка, проте для будь-яких операцій варто заздалегідь оновити дані в цифровому реєстрі.