Паи украинцев могут перенести в другой конец поля без согласия: основания

Мужчина на поле возле спецтехники. Фото: УНИАН

Владельцы земельных паев все чаще сталкиваются с информацией о якобы законном "перемещении" их участков в пределах одного поля. Особенно это касается ситуаций, когда большинство массива арендует крупный агробизнес. Из-за этого возникает страх потери контроля над своей землей. На самом деле закон дает инструменты для упорядочения полей, но не позволяет действовать без согласия владельца.

Распространенный миф не соответствует реальности, сообщает Новости.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины". Даже если арендатор контролирует большую часть поля, он не имеет права самостоятельно менять расположение вашего участка. Земля юридически "не двигается" без оформления документов и подписи владельца.

Читайте также:

Что на самом деле говорит закон

Закон действительно разрешает так называемую консолидацию земель — это урегулировано статьей 37-1 Земельного кодекса Украины. Она действительно позволяет обмениваться правами пользования (арендой), чтобы фермер мог обрабатывать единый массив, а не объезжать каждый чужой "клочок".

Но здесь есть критическая оговорка, которую агропроизводители часто "забывают" вспомнить: консолидация — это добровольный процесс. Никакого принуждения: закон не содержит механизма, по которому вашу собственность можно "двигать" без вашей подписи.

Какие условия обмена земельных участков

Любое изменение границ или обмен участками должны фиксироваться договором аренды или субаренды. Нет вашей подписи — нет правовых оснований для изменений.

Если вам предлагают обмен, участок "взамен" должен быть идентичным по площади, качеству почв и нормативной денежной оценке. Если вам вместо чернозема под дорогой предлагают участок в овраге — вы имеете полное право отказать.

Как защитить право собственности на пай

Не подписывайте никаких "дополнительных соглашений" об обмене или субаренде, не изучив их с юристом. Если арендатор утверждает, что "все уже решено через суд или совет" — требуйте копию решения. Но, отмечают специалисты, такого решения в природе не существует, если вы не были стороной процесса.

Как сообщалось, в последнее время украинские агрохолдинги все активнее переходят к созданию сплошных земельных массивов, что значительно упрощает работу техники и логистику посевной. Несмотря на очевидные преимущества в эффективности обработки, такая консолидация нередко создает дополнительные вызовы или неудобства для мелких владельцев паев.

Также мы рассказывали, что многие арендаторы земли ошибочно считают, что завершение срока договора автоматически аннулирует накопленные долги. На самом же деле прекращение действия документа не освобождает от выплат за прошлые периоды, а игнорирование этого факта обычно заканчивается судебными исками и немалыми затратами на юристов.

Частые вопросы

Могут ли забрать приватизированную землю в Украине?

Да, право собственности не является абсолютным. Даже приватизированный участок могут изъять для общественных нужд (например, строительство дорог или оборонительных сооружений) при условии предварительного возмещения рыночной стоимости. Также землю могут конфисковать по решению суда из-за долгов, совершения преступления или если ее использование грубо нарушает экологические нормы и законодательство.

Какой документ подтверждает право собственности на землю в Украине?

Основным доказательством является выписка из Государственного реестра вещных прав. Именно электронная запись в базе имеет первоочередную юридическую силу. Если вы приобрели участок до 2013 года, подтверждением также служит Государственный акт старого образца, однако для любых операций стоит заранее обновить данные в цифровом реестре.