Будівництво на чужій ділянці в Україні: 3 випадки, коли дозволяє закон

В Україні будівництво на чужій земельній ділянці можливе, але лише після оформлення законного права користування. Йдеться про спеціальний механізм — суперфіцій. Без нього будь-які роботи вважаються порушенням.

Ключова умова — відповідність містобудівній документації та цільовому призначенню землі, повідомляли Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Коли виникає право користування чужою ділянкою

Право забудови виникає у трьох випадках: коли ви власник, офіційний користувач або уклали договір із власником. Найпоширеніший варіант — суперфіцій, який може встановлюватися договором або навіть заповітом.

До старту будівництва це право потрібно оформити та зареєструвати, застерігають юристи.

Умови оформлення та часові рамки

Суперфіцій може бути як строковим, так і безстроковим. Проте є суттєвий нюанс для земель державної або комунальної власності: відповідно до ч. 4 ст. 102-1 Земельного кодексу України, термін користування такими ділянками не може перевищувати 50 років.

Право суперфіцію є відчужуваним. Тобто ви можете його продати або передати у спадок (якщо інше не встановлено законом для державних земель), що робить цей інструмент зручним для інвестиційних проєктів.

Порядок будівництва на земельній ділянці

Процедура будівництва регулюється Законом "Про регулювання містобудівної діяльності". Алгоритм виглядає так:

Отримання містобудівних умов та обмежень (МУО). Розробка проектної документації згідно зі ст. 31 вищезгаданого Закону. Подання повідомлення про початок робіт або отримання дозволу (залежно від класу наслідків об'єкта — СС1, СС2 чи СС3). Введення в експлуатацію та реєстрація права власності на збудований об'єкт.

Права та обов’язки користувача ділянки

Користувач зобов’язаний використовувати землю суворо за цільовим призначенням та своєчасно вносити плату.

Якщо ви "заморозите" будівництво і не будете використовувати ділянку протягом 3-х років поспіль, власник має законне право вимагати припинення суперфіцію через суд.

Що буде з будівлею після завершення договору

Якщо сторони не домовилися, власник землі може вимагати знесення будівлі. Але суд може обрати інший варіант — наприклад, викуп ділянки або нерухомості чи встановлення нових умов користування. Це залежить від вартості об’єкта та обставин справи.

Що ще треба знати власникам землі

Облаштування власного подвір’я вимагає суворого дотримання меж, аби не перетворити життя сусідів на юридичне протистояння. Правник Олег Козляк у коментарі Новини.LIVE наголосив, що будь-яке будівництво чи встановлення конструкцій поза межами своєї території може бути оскаржене, адже "не можна захоплювати чи використовувати частину ділянки сусіда без його згоди".

Окрім територіальних меж, існують і санітарні норми: високі паркани чи навіси не повинні перекривати сонячне світло або заважати вентиляції. Фахівець підкреслює, що "це може порушувати принципи добросусідства", особливо якщо зміни призводять до підтоплень чи надмірного шуму.

Щоб не доводити справу до суду, варто заздалегідь узгоджувати технічні плани з власниками прилеглих територій. Зрештою, "бажано попередньо обговорити з сусідом чи оформити спільну угоду", оскільки такий крок є найкращим запобіжником від майбутніх конфліктів та фінансових втрат.

