Переоформлення будинку в селі — які існують витрати, податки та збори

Коли доходить до оформлення будинку в селі, багато хто думає, що головне — домовитися про ціну з продавцем. Але на практиці "супутні" витрати можуть витягнути з кишені непогану суму, про яку варто знати заздалегідь.

Кінцева сума витрат формується індивідуально та залежить від кількох ключових чинників, зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Від чого залежить вартість переоформлення будинку

Передусім має значення спосіб переходу права власності, адже купівля продаж, дарування чи спадкування мають різні податкові наслідки.

Не менш важливою є оціночна вартість будинку та земельної ділянки, від якої обчислюється більшість зборів. Ну і не забувайте про послуги самого нотаріуса — у приватників ціни зазвичай вищі, ніж у державних конторах, зате все швидше.

Податки при продажу будинку в селі

Найбільше платить той, хто продає. Але є "пільговий" варіант: якщо ви володієте будинком більше трьох років і це ваш перший продаж нерухомості за календарний рік, то податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір платити не треба. Якщо ж ці умови не виконуються, готуйтеся віддати по 5% на ці два податки.

Покупець зазвичай оплачує 1% мита в Пенсійний фонд. Цей відсоток береться тільки з вартості будинку, на землю він не розповсюджується.

Оцінка та нотаріальні витрати

Без папірця від оцінювача нотаріус угоду не проведе. За оцінку будинку разом із ділянкою доведеться віддати десь від 1 500-2 000 гривень. Звіт робиться швидко, за день-два.

Щодо послуг нотаріуса — тут як домовитеся. В середньому по Україні за оформлення договору купівлі-продажу просять від 10-12 тисяч гривень. Хто саме платить — покупець чи продавець — закон не каже, це вже як ви між собою домовитеся.

Реєстрація права власності та додаткові збори

Після підписання договору покупець реєструє право власності через нотаріуса або Центрі надання адміністративних послуг.

За реєстрацію треба сплатити адмінзбір. Якщо не поспішаєте (чекаєте 5 днів), це коштує 302,8 гривень. Якщо оформлення треба "на вчора" (за пару годин), сума виросте до 15 140 гривень.

