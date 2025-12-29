Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Переоформление дома в селе — какие расходы ожидают владельцев

Переоформление дома в селе — какие расходы ожидают владельцев

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 08:45
Переоформление дома в селе — какие существуют расходы, налоги и сборы
Женщина с документами. Фото: Freepik

Когда доходит до оформления дома в деревне, многие думают, что главное — договориться о цене с продавцом. Но на практике "сопутствующие" расходы могут вытянуть из кармана неплохую сумму, о которой стоит знать заранее.

Конечная сумма расходов формируется индивидуально и зависит от нескольких ключевых факторов, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Реклама
Читайте также:

От чего зависит стоимость переоформления дома

Прежде всего имеет значение способ перехода права собственности, ведь покупка продажа, дарение или наследование имеют разные налоговые последствия.

Не менее важна оценочная стоимость дома и земельного участка, от которой исчисляется большинство сборов. Ну и не забывайте об услугах самого нотариуса — у частников цены обычно выше, чем в государственных конторах, зато все быстрее.

Налоги при продаже дома в деревне

Больше всего платит тот, кто продает. Но есть "льготный" вариант: если вы владеете домом более трех лет и это ваша первая продажа недвижимости за календарный год, то налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор платить не надо. Если же эти условия не выполняются, готовьтесь отдать по 5% на эти два налога.

Покупатель обычно оплачивает 1% пошлины в Пенсионный фонд. Этот процент берется только со стоимости дома, на землю он не распространяется.

Оценка и нотариальные расходы

Без бумажки от оценщика нотариус сделку не проведет. За оценку дома вместе с участком придется отдать где-то от 1 500-2 000 гривен. Отчет делается быстро, за день-два.

Относительно услуг нотариуса — здесь как договоритесь. В среднем по Украине за оформление договора купли-продажи просят от 10-12 тысяч гривен. Кто именно платит — покупатель или продавец — закон не уточняет, это уже как вы между собой договоритесь.

Регистрация права собственности и дополнительные сборы

После подписания договора покупатель регистрирует право собственности через нотариуса или Центр предоставления административных услуг.

За регистрацию надо оплатить админсбор. Если не спешите (ждете 5 дней), это стоит 302,8 гривен. Если оформление надо "на вчера" (за пару часов), сумма вырастет до 15 140 гривен.

Как сообщалось, подготовка к строительству традиционно стартует с поиска земли, однако будущие владельцы часто игнорируют ее целевое назначение, что впоследствии превращается в роковую ошибку.

Также мы рассказывали, что праздничная иллюминация на частных участках не противоречит законодательству, однако хозяевам следует придерживаться определенных норм при обустройстве таких декораций.

недвижимость документы дом расходы документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации