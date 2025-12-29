Переоформление дома в селе — какие существуют расходы, налоги и сборы

Переоформление дома в селе — какие расходы ожидают владельцев
Когда доходит до оформления дома в деревне, многие думают, что главное — договориться о цене с продавцом. Но на практике "сопутствующие" расходы могут вытянуть из кармана неплохую сумму, о которой стоит знать заранее.
Конечная сумма расходов формируется индивидуально и зависит от нескольких ключевых факторов, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".
От чего зависит стоимость переоформления дома
Прежде всего имеет значение способ перехода права собственности, ведь покупка продажа, дарение или наследование имеют разные налоговые последствия.
Не менее важна оценочная стоимость дома и земельного участка, от которой исчисляется большинство сборов. Ну и не забывайте об услугах самого нотариуса — у частников цены обычно выше, чем в государственных конторах, зато все быстрее.
Налоги при продаже дома в деревне
Больше всего платит тот, кто продает. Но есть "льготный" вариант: если вы владеете домом более трех лет и это ваша первая продажа недвижимости за календарный год, то налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор платить не надо. Если же эти условия не выполняются, готовьтесь отдать по 5% на эти два налога.
Покупатель обычно оплачивает 1% пошлины в Пенсионный фонд. Этот процент берется только со стоимости дома, на землю он не распространяется.
Оценка и нотариальные расходы
Без бумажки от оценщика нотариус сделку не проведет. За оценку дома вместе с участком придется отдать где-то от 1 500-2 000 гривен. Отчет делается быстро, за день-два.
Относительно услуг нотариуса — здесь как договоритесь. В среднем по Украине за оформление договора купли-продажи просят от 10-12 тысяч гривен. Кто именно платит — покупатель или продавец — закон не уточняет, это уже как вы между собой договоритесь.
Регистрация права собственности и дополнительные сборы
После подписания договора покупатель регистрирует право собственности через нотариуса или Центр предоставления административных услуг.
За регистрацию надо оплатить админсбор. Если не спешите (ждете 5 дней), это стоит 302,8 гривен. Если оформление надо "на вчера" (за пару часов), сумма вырастет до 15 140 гривен.
