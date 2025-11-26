Іпотека в Україні — де взяли найбільше кредитів та як змінились ставки

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

Попит на житло у кредит знову зростає, хоча умови вже не такі вигідні, як на початку року. Найновіші дані Нацбанку показують, що українці активніше оформлюють іпотеку, особливо там, де забудова розвивається швидше та є стабільний попит.

У вересні банки видали 851 новий кредит на 1,6 млрд грн — це один із найвищих показників цього року, зазначили в НБУ.

"Якість іпотечного портфеля залишається стабільною, частка непрацюючих кредитів не перевищує 12%", — наголошують у відомстві.

Кредити на первинне житло

На первинному ринку ситуація виглядає відносно стабільною. Банки надали 532 кредити на 1 млрд грн. Значна частина угод — це фінансування майбутніх квартир, які ще тільки будуються.

У НБУ пояснюють, що 152 кредити видано саме під заставу майнових прав на майбутнє житло. Середня ефективна ставка тут становить 8,13% річних — це нижче, ніж на вторинному ринку, тому забудовники поки зберігають конкурентність пропозицій.

Іпотека на вторинному ринку

Вторинне житло стало дорожчим для покупців. Ставка у вересні піднялася до 9,37% замість 8,99% місяцем раніше, і це найбільший стрибок за останні місяці. Банки пояснюють це зміною вартості ресурсів та високим попитом на готові квартири.

Загалом видано 319 кредитів на 621 млн грн, а це означає, що навіть зі зростанням ставки інтерес покупців не падає.

Де найбільше оформлюють іпотеку в Україні

Київщина зберігає беззаперечне лідерство. Тут укладено 303 договори на суму 599 млн грн — це понад третина всього ринку.

Далі йдуть регіони з традиційно активним житловим будівництвом:

Київ — 155 угод на 350 млн грн;

Львівщина — 46 угод на 95 млн грн;

Івано-Франківщина — 53 угоди на 90 млн грн;

Волинь — 35 угод на 61 млн грн.

"Типовими центрами попиту залишаються області з високими темпами будівництва та активною міграцією населення", — зазначають в НБУ.

Що буде на іпотечному ринку далі

Опитані банки прогнозують обережне зростання обсягів кредитування, якщо не зміниться макроекономічна ситуація. Найімовірніше, ставки на вторинному ринку залишатимуться вищими, а первинка зберігатиме помірну стабільність.

За даними НБУ, участь в опитуванні взяли 39 банків, з яких 14 повідомили про видачу нових кредитів. Така концентрація дозволяє оцінювати загальні тенденції ринку досить точно.

Як повідомлялось, незважаючи на підвищення цін, накопичити кошти на придбання квартири в столиці стало простіше. Це пояснюється тим, що, попри подорожчання житла на 7-10%, його вартість відносно середнього рівня заробітних плат знизилася, роблячи його доступнішим.

Також ми розповідали, що купівля нерухомості — це відповідальне рішення, яке вимагає значних фінансових вкладень. Щоб уникнути юридичних проблем і фінансових втрат, перед укладенням угоди обов'язково ретельно перевірте три ключові аспекти: правовстановлюючі документи на об'єкт, особу продавця, а також технічний стан самої нерухомості.