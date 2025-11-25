Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Житло у Києві — які квартири стали доступнішими для покупців

Житло у Києві — які квартири стали доступнішими для покупців

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 11:22
Оновлено: 11:44
Ціни на квартири у Києві — яке житло стало купити простіше
Люди з коробками. Фото: Freepik

Попри зростання цін у столиці, реальна можливість накопичити на купівлю квартири покращилась. Навіть за умов подорожчання на 7-10%, житло в еквіваленті до зарплат стало доступнішим.

Аналітики ЛУН порівняли динаміку цін та рівень запропонованих зарплат і з’ясували, що в перерахунку на роки роботи квартири подешевшали.

Реклама
Читайте також:

"Абстрактні мільйони гривень мало що кажуть, тому ми вимірюємо доступність у роках зарплати. Саме цей підхід дозволяє побачити реальну картину ринку", — наголошує бренд- і бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

 

Житло у Києві — які квартири стали доступнішими для покупців - фото 1
Як зросли ціни на квартири у Києві. Фото: lun.ua/Instagram

Скільки років потрібно заробляти на квартиру Київ

За рік середня вартість вторинного житла зросла:

  • однокімнатні — на 10%;
  • двокімнатні — на 7,4%;
  • трикімнатні — на 9,5%.

Однак еквівалент у роках роботи зменшився:

  • однокімнатна дорівнює 7 років та 7 місяців зарплат (торік — 8 років та 3 місяці);
  • двокімнатна — 12 років (торік — 13 років та 2 місяці);
  • трикімнатна — 17 років та 6 місяців (торік — 19).

Таким чином доступність у столиці покращилася на 7-10%. Це стало можливим завдяки більш стрімкому зростанню доходів у низці професій, наголошують фахівці.

 

Житло у Києві — які квартири стали доступнішими для покупців - фото 2
Скільки років треба відкладати зарплату для купівлі квартири у Києві. Фото: lun.ua/Instagram

Зарплати і накопичення на квартиру у Києві

Найшвидше "заробити на квадратні метри" здатні працівники технічних і будівельних спеціальностей. Середня зарплата близько 52,5 тис. грн на місяць дає змогу автослюсарям чи плиточникам зібрати на однокімнатну приблизно за 4,4 роки.

Натомість певні професії стикаються з довшим шляхом до власного житла:

  • прибиральники — 13 років та 4 місяці;
  • охоронці — 10 років та 5 місяців;
  • няні — 10 років та 1 місяць.

"Ми аналізуємо не поточні, а запропоновані зарплати у вакансіях, що відображає реальну ситуацію на ринку праці", — уточнює Суділковський.

Тенденції ринку нерухомості Київа

Підвищення доступності стимулює інтерес до вторинного ринку. Покупці дедалі активніше порівнюють варіанти, звертають увагу на транспортну доступність, інфраструктуру й перспективи району.

Головні тенденції, які формують ринок:

  • стабілізація співвідношення ціни та доходів;
  • зростання попиту на однокімнатні та компактні двокімнатні;
  • переорієнтація покупців на райони з потенціалом забудови та реконструкції.

У ЛУН очікують, що покращення цього співвідношення стане основою для пожвавлення угод у 2025 році.

Як повідомлялось, попри воєнні умови, український ринок елітної нерухомості продовжує зростати, зберігаючи попит на дорогі приватні будинки. Як і раніше, найбільша концентрація люксового житла спостерігається у регіонах, прилеглих до Києва.

Також ми розповідали, що Україна зіткнулася з безпрецедентним етапом житлової нестабільності, спричиненої четвертим роком війни. Масштабні руйнування та значне переміщення людей створили на ринку нерухомості ситуацію, яку країна ніколи раніше не переживала.

зарплати нерухомість купити квартиру купити житло в Києві квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації