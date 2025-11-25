Ціни на квартири у Києві — яке житло стало купити простіше

Люди з коробками. Фото: Freepik

Попри зростання цін у столиці, реальна можливість накопичити на купівлю квартири покращилась. Навіть за умов подорожчання на 7-10%, житло в еквіваленті до зарплат стало доступнішим.

Аналітики ЛУН порівняли динаміку цін та рівень запропонованих зарплат і з’ясували, що в перерахунку на роки роботи квартири подешевшали.

"Абстрактні мільйони гривень мало що кажуть, тому ми вимірюємо доступність у роках зарплати. Саме цей підхід дозволяє побачити реальну картину ринку", — наголошує бренд- і бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

Як зросли ціни на квартири у Києві. Фото: lun.ua/Instagram

Скільки років потрібно заробляти на квартиру Київ

За рік середня вартість вторинного житла зросла:

однокімнатні — на 10%;

двокімнатні — на 7,4%;

трикімнатні — на 9,5%.

Однак еквівалент у роках роботи зменшився:

однокімнатна дорівнює 7 років та 7 місяців зарплат (торік — 8 років та 3 місяці);

двокімнатна — 12 років (торік — 13 років та 2 місяці);

трикімнатна — 17 років та 6 місяців (торік — 19).

Таким чином доступність у столиці покращилася на 7-10%. Це стало можливим завдяки більш стрімкому зростанню доходів у низці професій, наголошують фахівці.

Скільки років треба відкладати зарплату для купівлі квартири у Києві. Фото: lun.ua/Instagram

Зарплати і накопичення на квартиру у Києві

Найшвидше "заробити на квадратні метри" здатні працівники технічних і будівельних спеціальностей. Середня зарплата близько 52,5 тис. грн на місяць дає змогу автослюсарям чи плиточникам зібрати на однокімнатну приблизно за 4,4 роки.

Натомість певні професії стикаються з довшим шляхом до власного житла:

прибиральники — 13 років та 4 місяці;

охоронці — 10 років та 5 місяців;

няні — 10 років та 1 місяць.

"Ми аналізуємо не поточні, а запропоновані зарплати у вакансіях, що відображає реальну ситуацію на ринку праці", — уточнює Суділковський.

Тенденції ринку нерухомості Київа

Підвищення доступності стимулює інтерес до вторинного ринку. Покупці дедалі активніше порівнюють варіанти, звертають увагу на транспортну доступність, інфраструктуру й перспективи району.

Головні тенденції, які формують ринок:

стабілізація співвідношення ціни та доходів;

зростання попиту на однокімнатні та компактні двокімнатні;

переорієнтація покупців на райони з потенціалом забудови та реконструкції.

У ЛУН очікують, що покращення цього співвідношення стане основою для пожвавлення угод у 2025 році.

Як повідомлялось, попри воєнні умови, український ринок елітної нерухомості продовжує зростати, зберігаючи попит на дорогі приватні будинки. Як і раніше, найбільша концентрація люксового житла спостерігається у регіонах, прилеглих до Києва.

Також ми розповідали, що Україна зіткнулася з безпрецедентним етапом житлової нестабільності, спричиненої четвертим роком війни. Масштабні руйнування та значне переміщення людей створили на ринку нерухомості ситуацію, яку країна ніколи раніше не переживала.