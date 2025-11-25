Ціни на квартири у Києві — яке житло стало купити простіше

Житло у Києві — які квартири стали доступнішими для покупців
Попри зростання цін у столиці, реальна можливість накопичити на купівлю квартири покращилась. Навіть за умов подорожчання на 7-10%, житло в еквіваленті до зарплат стало доступнішим.
Аналітики ЛУН порівняли динаміку цін та рівень запропонованих зарплат і з’ясували, що в перерахунку на роки роботи квартири подешевшали.
"Абстрактні мільйони гривень мало що кажуть, тому ми вимірюємо доступність у роках зарплати. Саме цей підхід дозволяє побачити реальну картину ринку", — наголошує бренд- і бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.
Скільки років потрібно заробляти на квартиру Київ
За рік середня вартість вторинного житла зросла:
- однокімнатні — на 10%;
- двокімнатні — на 7,4%;
- трикімнатні — на 9,5%.
Однак еквівалент у роках роботи зменшився:
- однокімнатна дорівнює 7 років та 7 місяців зарплат (торік — 8 років та 3 місяці);
- двокімнатна — 12 років (торік — 13 років та 2 місяці);
- трикімнатна — 17 років та 6 місяців (торік — 19).
Таким чином доступність у столиці покращилася на 7-10%. Це стало можливим завдяки більш стрімкому зростанню доходів у низці професій, наголошують фахівці.
Зарплати і накопичення на квартиру у Києві
Найшвидше "заробити на квадратні метри" здатні працівники технічних і будівельних спеціальностей. Середня зарплата близько 52,5 тис. грн на місяць дає змогу автослюсарям чи плиточникам зібрати на однокімнатну приблизно за 4,4 роки.
Натомість певні професії стикаються з довшим шляхом до власного житла:
- прибиральники — 13 років та 4 місяці;
- охоронці — 10 років та 5 місяців;
- няні — 10 років та 1 місяць.
"Ми аналізуємо не поточні, а запропоновані зарплати у вакансіях, що відображає реальну ситуацію на ринку праці", — уточнює Суділковський.
Тенденції ринку нерухомості Київа
Підвищення доступності стимулює інтерес до вторинного ринку. Покупці дедалі активніше порівнюють варіанти, звертають увагу на транспортну доступність, інфраструктуру й перспективи району.
Головні тенденції, які формують ринок:
- стабілізація співвідношення ціни та доходів;
- зростання попиту на однокімнатні та компактні двокімнатні;
- переорієнтація покупців на райони з потенціалом забудови та реконструкції.
У ЛУН очікують, що покращення цього співвідношення стане основою для пожвавлення угод у 2025 році.
Як повідомлялось, попри воєнні умови, український ринок елітної нерухомості продовжує зростати, зберігаючи попит на дорогі приватні будинки. Як і раніше, найбільша концентрація люксового житла спостерігається у регіонах, прилеглих до Києва.
Також ми розповідали, що Україна зіткнулася з безпрецедентним етапом житлової нестабільності, спричиненої четвертим роком війни. Масштабні руйнування та значне переміщення людей створили на ринку нерухомості ситуацію, яку країна ніколи раніше не переживала.
Читайте Новини.LIVE!