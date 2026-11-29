Ремонтні роботи, підземне місто. Фото: Новини.LIVE, Daily Mail

Звичайний ремонт приватного будинку в Туреччині обернувся відкриттям, яке змінило уявлення про історію цілого регіону. За стіною підвалу виявили приховані приміщення, що виявилися частиною величезного підземного міста. Колись там могли одночасно перебувати до 20 тисяч людей разом із худобою та запасами їжі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

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Йдеться про стародавнє підземне місто Деринкую, розташоване в турецькому регіоні Каппадокія. Його випадково виявили у 1960-х роках, коли місцевий житель ремонтував власне помешкання. Чоловік пробив стіну в підвалі й натрапив на приховану кімнату. Подальше дослідження проходів відкрило доступ до масштабного підземного комплексу.

За оцінками дослідників, місто сягає приблизно 85 метрів углиб землі та має 18 рівнів. Його масштаби дозволяли використовувати споруду не просто як тимчасове укриття, а як повноцінне місце для проживання великої кількості людей.

Що облаштували всередині підземного міста

Деринкую мало розвинену інфраструктуру, необхідну для тривалого перебування людей під землею. Усередині облаштували їдальні, церкви, стайні, винні погреби, місіонерську школу та приміщення для кип'ятіння патоки.

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Однією з найважливіших конструкцій була вентиляційна шахта завглибшки близько 55 метрів. Вона забезпечувала надходження свіжого повітря до підземних приміщень, а також могла використовуватися як колодязь.

За припущеннями дослідників, місто сформувалося або активно використовувалося в період Візантії, приблизно між 780 і 1180 роками. Підземні приміщення допомагали місцевим жителям рятуватися від нападів персів, арабів і сельджуків. Крім того, перебування під землею захищало від літньої спеки та зимового холоду.

Чому під Туреччиною будували цілі міста

Деринкую — не єдиний підземний комплекс у Каппадокії. У цьому регіоні є сотні подібних споруд, появі яких сприяли особливості місцевої геології.

Мільйони років тому вулканічна активність вкрила територію шарами попелу. Згодом сформувалися поклади туфу — відносно м'якої породи, яку було легше обробляти та видовбувати. Саме тому місцеві жителі могли створювати цілі системи приміщень, тунелів і вентиляційних шахт просто в товщі землі.

Для туристів підземне місто Деринкую відкрили у 1965 році. Водночас доступною залишається лише невелика частина комплексу — приблизно 10%. За інформацією Daily Mail, вартість квитка становить 13 євро.

Які ще підземні споруди приваблюють туристів

Відомою підземною пам'яткою Європи є також соляна шахта Величка поблизу польського Кракова. Її історія налічує понад 700 років, а загальна довжина підземних тунелів становить близько 241 кілометра.

Шахта має дев'ять рівнів, проте для відвідувачів відкрито лише близько 2% її території. Туристи можуть побачити підземні зали, соляні озера та каплицю Святої Кінги. Також там збереглися старовинні інструменти й обладнання, які використовували під час видобутку солі.

Історія Деринкую показує, що навіть звичайний житловий будинок може приховувати цілий історичний комплекс. У цьому випадку ремонт підвалу став початком відкриття одного з найбільших відомих підземних міст світу.

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