Ремонтные работы, подземный город. Фото: Новини.LIVE, Daily Mail

Обычный ремонт частного дома в Турции привел к открытию, которое изменило представление об истории целого региона. За стеной подвала обнаружили скрытые помещения, которые оказались частью огромного подземного города. Когда-то там могли одновременно находиться до 20 тысяч человек вместе со скотом и запасами продовольствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

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Речь идет о древнем подземном городе Деринкуй, расположенном в турецком регионе Каппадокия. Его случайно обнаружили в 1960-х годах, когда местный житель ремонтировал собственное жилище. Мужчина пробил стену в подвале и наткнулся на потайную комнату. Дальнейшее исследование проходов открыло доступ к масштабному подземному комплексу.

По оценкам исследователей, город простирается примерно на 85 метров вглубь земли и имеет 18 уровней. Его масштабы позволяли использовать сооружение не просто как временное укрытие, а как полноценное место для проживания большого количества людей.

Что обустроили внутри подземного города

Деринкуй имел слаборазвитую инфраструктуру, необходимую для длительного пребывания людей под землей. Внутри были обустроены столовые, церкви, конюшни, винные погреба, миссионерская школа и помещения для варки патоки.

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Одной из важнейших конструкций была вентиляционная шахта глубиной около 55 метров. Она обеспечивала поступление свежего воздуха в подземные помещения, а также могла использоваться в качестве колодца.

По предположениям исследователей, город сформировался или активно использовался в период Византии, примерно между 780 и 1180 годами. Подземные помещения помогали местным жителям спасаться от нападений персов, арабов и сельджуков. Кроме того, пребывание под землей защищало от летней жары и зимнего холода.

Почему под землей Турции строили целые города

Деринкую — не единственный подземный комплекс в Каппадокии. В этом регионе есть сотни подобных сооружений, появлению которых способствовали особенности местной геологии.

Миллионы лет назад вулканическая активность покрыла территорию слоями пепла. Со временем сформировались отложения туфа — относительно мягкой породы, которую было легче обрабатывать и выдалбливать. Именно поэтому местные жители могли создавать целые системы помещений, туннелей и вентиляционных шахт прямо в недрах земли.

Для туристов подземный город Деринкую открыли в 1965 году. При этом доступной остается лишь небольшая часть комплекса — примерно 10%. По информации Daily Mail, стоимость билета составляет 13 евро.

Какие еще подземные сооружения привлекают туристов

Известной подземной достопримечательностью Европы является также соляная шахта Величка недалеко от польского Кракова. Ее история насчитывает более 700 лет, а общая длина подземных туннелей составляет около 241 километра.

Шахта имеет девять уровней, однако для посетителей открыто лишь около 2% её территории. Туристы могут увидеть подземные залы, соляные озёра и часовню Святой Кинги. Также там сохранились старинные инструменты и оборудование, которые использовались при добыче соли.

История Деринкуя показывает, что даже обычный жилой дом может скрывать целый исторический комплекс. В данном случае ремонт подвала стал началом открытия одного из крупнейших известных подземных городов мира.

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