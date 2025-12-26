Земельний податок — чи потрібно щороку подавати заяву на пільги

Люди з документами. Фото: Freepik

Питання земельного податку регулярно викликає плутанину, особливо коли йдеться про податкові пільги. Багато власників землі вважають, що заяву на пільгу потрібно подавати щороку.

У Головному управлінні ДПС у Запорізькій області пояснили, чи потрібно щороку підтверджувати пільги на земельний податок.

Земельний податок для фізичних осіб і базовий період

Для фізичних осіб облік платників і нарахування земельного податку здійснюється податковими органами за місцем розташування ділянки.

Базовим податковим періодом є календарний рік, а всі розрахунки податкова проводить щороку станом на 1 січня.

Саме тому питання пільг прив’язане не до щорічної заяви, а до факту наявності права на них.

Хто має право на пільгу із земельного податку

Право на звільнення від сплати земельного податку мають окремі категорії фізичних осіб, визначені Податковим кодексом. Пільга застосовується в межах граничних норм площі та окремо за кожним видом використання землі.

Також діє звільнення для власників паїв і ділянок, які передані в користування платникам єдиного податку четвертої групи.

До найпоширеніших випадків належать:

володіння однією земельною ділянкою в межах установленої норми;

наявність декількох ділянок з різними видами використання;

передача землі в оренду платнику єдиного податку IV групи.

Коли заяву на пільгу потрібно подавати

Податкове законодавство не зобов’язує фізичних осіб подавати заяву про пільгу щороку. Заява подається лише у конкретних ситуаціях, підкреслюють податківці.

Наприклад, якщо у власності є кілька ділянок одного виду використання і їх загальна площа перевищує граничні норми, власник до 1 травня самостійно обирає, до яких саме ділянок застосовуватиметься пільга.

Також звернення до податкової необхідне, якщо:

право на пільгу виникло протягом року;

було набуто нову земельну ділянку;

змінено перелік ділянок, до яких застосовується пільга.

У таких випадках заява подається протягом 30 календарних днів з моменту виникнення змін.

З якого моменту починає діяти пільга

Якщо право на пільгу з’являється або втрачається протягом року, звільнення від сплати або нарахування податку починається з місяця, що настає після відповідної події.

Якщо ж заяву подано після 1 травня, пільга застосовуватиметься вже з наступного податкового року.

Зазначимо, хоча здача паю в оренду здається власникам легкою справою без зайвих клопотів, варто пам’ятати про податкову відповідальність — адже закон не завжди перекладає ці зобов'язання виключно на плечі орендаря.

Також ми розповідали, що оскільки українці продовжують господарювати на неприватизованих городах, дедалі гостріше постає питання, чи законно вилучати таку землю в умовах воєнного стану.