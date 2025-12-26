Земельный налог — нужно ли ежегодно подавать заявление на льготы

Люди с документами. Фото: Freepik

Вопрос земельного налога регулярно вызывает путаницу, особенно когда речь идет о налоговых льготах. Многие владельцы земли считают, что заявление на льготу нужно подавать ежегодно.

В Главном управлении ГНС в Запорожской области объяснили, нужно ли ежегодно подтверждать льготы на земельный налог.

Земельный налог для физических лиц и базовый период

Для физических лиц учет плательщиков и начисление земельного налога осуществляется налоговыми органами по месту расположения участка.

Базовым налоговым периодом является календарный год, а все расчеты налоговая проводит каждый год по состоянию на 1 января.

Именно поэтому вопрос льгот привязан не к ежегодному заявлению, а к факту наличия права на них.

Кто имеет право на льготу по земельному налогу

Право на освобождение от уплаты земельного налога имеют отдельные категории физических лиц, определенные Налоговым кодексом. Льгота применяется в пределах предельных норм площади и отдельно по каждому виду использования земли.

Также действует освобождение для владельцев паев и участков, переданных в пользование плательщикам единого налога четвертой группы.

К наиболее распространенным случаям относятся:

владение одним земельным участком в пределах установленной нормы;

наличие нескольких участков с разными видами использования;

передача земли в аренду плательщику единого налога IV группы.

Когда заявление на льготу нужно подавать

Налоговое законодательство не обязывает физических лиц подавать заявление о льготе ежегодно. Заявление подается только в конкретных ситуациях, подчеркивают налоговики.

Например, если в собственности есть несколько участков одного вида использования и их общая площадь превышает предельные нормы, владелец до 1 мая самостоятельно выбирает, к каким именно участкам будет применяться льгота.

Также обращение в налоговую необходимо, если:

право на льготу возникло в течение года;

был приобретен новый земельный участок;

изменен перечень участков, к которым применяется льгота.

В таких случаях заявление подается в течение 30 календарных дней с момента возникновения изменений.

С какого момента начинает действовать льгота

Если право на льготу появляется или теряется в течение года, освобождение от уплаты или начисления налога начинается с месяца, следующего после соответствующего события.

Если же заявление подано после 1 мая, льгота будет применяться уже со следующего налогового года.

Отметим, хотя сдача пая в аренду кажется владельцам легким делом без лишних хлопот, стоит помнить о налоговой ответственности - ведь закон не всегда перекладывает эти обязательства исключительно на плечи арендатора.

Также мы рассказывали, что поскольку украинцы продолжают вести хозяйство на неприватизированных огородах, все острее встает вопрос, законно ли изымать такую землю в условиях военного положения.