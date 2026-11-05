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Платити доведеться більше: скільки коштує оренда житла у Польщі

Ua ru
5 листопада 2026 15:10
Ціни на оренду квартир у Польщі: скільки платять українці та чому їм відмовляють УНІАН
Будинки в Польщі. Фото: УНІАН

Оренда однокімнатної квартири у Польщі може обходитися дорожче, ніж в Україні, однак вартість залежить від міста та характеристик житла. На ціну також впливають додаткові платежі, застава й умови договору, які варто врахувати українцям під час пошуку помешкання за кордоном.

Новини.LIVE порівняли ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні та Польщі.

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Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні

В Україні вартість оренди однокімнатного житла суттєво відрізняється залежно від міста. За попередніми даними індексу MavBot на 4 листопада 2026 року, серед обраних міст найдорожче орендувати квартиру у Львові — медіанна ціна становить 26 300 грн на місяць.

У Києві медіанна вартість однокімнатної квартири сягає 14 000 грн. В Одесі такий варіант обходиться приблизно у 11 000 грн, а у Дніпрі — 12 200 грн на місяць.

Серед цих чотирьох міст різниця між найдорожчим і найдешевшим варіантами становить 15 300 грн. Водночас варто враховувати, що кількість оголошень у вибірках неоднакова. Зокрема, для Львова та Дніпра вона значно менша, ніж для Києва. Крім того, у частині міст понад 60% оголошень надходить з одного джерела, що може впливати на медіанну ціну.

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Скільки коштує оренда квартири у Польщі

На польському ринку ціни на однокімнатні квартири також залежать від міста. За даними MavBot станом на листопад 2026 року, найдорожче орендувати житло у Варшаві — медіанна ціна становить 2 599 злотих на місяць.

У Вроцлаві за однокімнатну квартиру просять близько 2 175 злотих, у Кракові — 2 000 злотих, а у Познані — 1 900 злотих. Ці показники розраховані за актуальними оголошеннями про оренду, з яких агрегатор прибирає повтори.

Щоб порівняти суми з українськими цінами, переведемо їх у гривні за офіційним курсом НБУ на 4 листопада 2026 року — 11,5517 грн за один злотий:

  • Варшава — приблизно 30 000 грн на місяць;
  • Вроцлав — близько 25 100 грн;
  • Краків — близько 23 100 грн;
  • Познань — приблизно 21 900 грн.

Таким чином, серед польських міст найдорожчою для орендарів є Варшава, а найдоступнішою з чотирьох — Познань. Однак навіть у Познані медіанна ціна однокімнатної квартири вища, ніж у Києві, Одесі та Дніпрі.

Де оренда житла дорожча — в Україні чи Польщі

Порівняння показує, що оренда однокімнатного житла у Польщі може коштувати приблизно від 21 900 до 30 000 грн на місяць. В Україні серед обраних міст діапазон становить від 11 000 до 26 300 грн.

Найбільша різниця помітна між Варшавою та Києвом. Оренда у польській столиці обходиться приблизно на 16 000 грн дорожче щомісяця. Водночас ціни у Вроцлаві та Кракові наближаються до львівських, а Познань залишається дешевшою за Львів, але дорожчою за інші три українські міста.

Чому українцям може бути складніше орендувати житло у Польщі

Висока вартість — не єдина перешкода для українців, які шукають квартиру у Польщі. Деякі орендарі можуть зіткнутися з упередженим ставленням власників житла ще на етапі першого звернення.

Про такі труднощі свідчить дослідження Європейського університетського інституту, оприлюднене у грудні 2025 року. Дослідники залучили десять тестувальників різних національностей, які телефонували та писали орендодавцям, щоб домовитися про перегляд квартир.

За результатами експерименту, польські кандидати отримували позитивну відповідь у понад 65% випадків. Для українців цей показник становив близько 40%, а для кандидатів із Нігерії — 27%.

Які додаткові витрати потрібно врахувати під час оренди

Плануючи оренду квартири у Польщі, важливо враховувати не лише суму, зазначену в оголошенні. Окремо можуть оплачуватися адміністративний платіж, комунальні послуги та електроенергія. Конкретний перелік витрат залежить від будинку та умов договору.

Розмір внеску залежить від міста, типу будинку та кількості мешканців. В середньому цей платіж може становити 250–300 злотих на місяць, а у великих містах — сягати 500–1 000 злотих. Тому перед заселенням потрібно уточнити, чи включений він у вказану в оголошенні ціну.

Також орендарю потрібно підготувати гроші на заставу — kaucja. За польським законодавством, під час звичайної оренди вона не може перевищувати дванадцятикратну місячну плату за квартиру. Для договору так званої okazjonalny найму передбачене окреме обмеження — до шести місячних платежів. Заставу мають повернути протягом місяця після звільнення житла, якщо немає підстав для відрахувань.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує квартира біля моря в Болгарії та де житло можна придбати дешевше, ніж у Києві й Львові. Вартість нерухомості залежить від міста та району, тому ціни на узбережжі можуть суттєво відрізнятися. Також покупцям варто враховувати додаткові витрати на оформлення житла.

Також Новини.LIVE повідомляли, де дешевше жити в Буковелі у грудні та як змінюється вартість проживання перед Новим роком. Різниця між тарифами на початку місяця та у святковий період може сягати 7 000 грн за дві ночі. Тому під час планування поїздки важливо порівнювати ціни на однакові дати й категорії житла.

Польща нерухомість ціни на квартири Україна оренда житла
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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