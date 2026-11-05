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Главная Рынок недвижимости Придется платить больше: сколько стоит аренда жилья в Польше

Придется платить больше: сколько стоит аренда жилья в Польше

Ua ru
5 ноября 2026 15:10
Цены на аренду квартир в Польше: сколько платят украинцы и почему им отказывают УНИАН
Дома в Польше. Фото: УНИАН

Аренда однокомнатной квартиры в Польше может обойтись дороже, чем в Украине, однако стоимость зависит от города и характеристик жилья. На цену также влияют дополнительные платежи, залог и условия договора, которые украинцам следует учитывать при поиске жилья за рубежом.

Новини.LIVE сравнили цены на аренду однокомнатных квартир в Украине и Польше.

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Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине

В Украине стоимость аренды однокомнатного жилья существенно различается в зависимости от города. По предварительным данным индекса MavBot на 4 ноября 2026 года, среди выбранных городов дороже всего снимать квартиру во Львове — медианная цена составляет 26 300 грн в месяц.

В Киеве медианная стоимость однокомнатной квартиры достигает 14 000 грн. В Одессе такой вариант обходится примерно в 11 000 грн, а в Днепре — 12 200 грн в месяц.

Среди этих четырех городов разница между самым дорогим и самым дешевым вариантами составляет 15 300 грн. В то же время следует учитывать, что количество объявлений в выборках неодинаково. В частности, для Львова и Днепра оно значительно меньше, чем для Киева. Кроме того, в некоторых городах более 60% объявлений поступает из одного источника, что может влиять на медианную цену.

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Сколько стоит аренда квартиры в Польше

На польском рынке цены на однокомнатные квартиры также зависят от города. По данным MavBot по состоянию на ноябрь 2026 года, дороже всего арендовать жилье в Варшаве — медианная цена составляет 2 599 злотых в месяц.

Во Вроцлаве за однокомнатную квартиру просят около 2 175 злотых, в Кракове — 2 000 злотых, а в Познани — 1 900 злотых. Эти показатели рассчитаны на основе актуальных объявлений об аренде, из которых агрегатор удаляет повторы.

Чтобы сравнить суммы с украинскими ценами, пересчитаем их в гривны по официальному курсу НБУ на 4 ноября 2026 года — 11,5517 грн за один злотый:

  • Варшава — примерно 30 000 грн в месяц;
  • Вроцлав — около 25 100 грн;
  • Краков — около 23 100 грн;
  • Познань — примерно 21 900 грн.

Таким образом, среди польских городов самым дорогим для арендаторов является Варшава, а самым доступным из четырёх — Познань. Однако даже в Познани медианная цена однокомнатной квартиры выше, чем в Киеве, Одессе и Днепре.

Где аренда жилья дороже — в Украине или Польше

Сравнение показывает, что аренда однокомнатного жилья в Польше может стоить примерно от 21 900 до 30 000 грн в месяц. В Украине среди выбранных городов диапазон составляет от 11 000 до 26 300 грн.

Наибольшая разница заметна между Варшавой и Киевом. Аренда в польской столице обходится примерно на 16 000 грн дороже ежемесячно. В то же время цены во Вроцлаве и Кракове приближаются к львовским, а Познань остается дешевле Львова, но дороже остальных трех украинских городов.

Почему украинцам может быть сложнее снимать жилье в Польше

Высокая стоимость — не единственное препятствие для украинцев, ищущих квартиру в Польше. Некоторые арендаторы могут столкнуться с предвзятым отношением владельцев жилья еще на этапе первого обращения.

О таких трудностях свидетельствует исследование Европейского университетского института, опубликованное в декабре 2025 года. Исследователи привлекли десять тестировщиков разных национальностей, которые звонили и писали арендодателям, чтобы договориться о просмотре квартир.

По результатам эксперимента польские кандидаты получали положительный ответ более чем в 65% случаев. Для украинцев этот показатель составлял около 40%, а для кандидатов из Нигерии — 27%.

Какие дополнительные расходы нужно учесть при аренде

Планируя аренду квартиры в Польше, важно учитывать не только сумму, указанную в объявлении. Отдельно могут оплачиваться административный взнос, коммунальные услуги и электроэнергия. Конкретный перечень расходов зависит от дома и условий договора.

Размер взноса зависит от города, типа дома и количества жильцов. В среднем этот платеж может составлять 250–300 злотых в месяц, а в крупных городах — достигать 500–1 000 злотых. Поэтому перед заселением нужно уточнить, включен ли он в указанную в объявлении цену.

Также арендатору нужно подготовить деньги на залог — kaucja. Согласно польскому законодательству, при обычной аренде он не может превышать двенадцатикратную месячную плату за квартиру. Для договора так называемой okazjonalny аренды предусмотрено отдельное ограничение — до шести месячных платежей. Залог должны вернуть в течение месяца после освобождения жилья, если нет оснований для удержаний.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит квартира у моря в Болгарии и где жилье можно приобрести дешевле, чем в Киеве и Львове. Стоимость недвижимости зависит от города и района, поэтому цены на побережье могут существенно различаться. Также покупателям стоит учитывать дополнительные расходы на оформление жилья.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, где дешевле жить в Буковеле в декабре и как меняется стоимость проживания перед Новым годом. Разница между тарифами в начале месяца и в праздничный период может достигать 7 000 грн за две ночи. Поэтому при планировании поездки важно сравнивать цены на одинаковые даты и категории жилья.

Польша недвижимость цены на квартиры Украина аренда жилья
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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