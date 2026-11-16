Поместье Трампа во Флориде. Фото: margitbrandtpalmbeach.com

Президент США Дональд Трамп сдает в аренду роскошный особняк в курортном Палм-Бич, штат Флорида. За месяц проживания в доме площадью около 378 кв. м просят 110 000 долларов, или более 5 млн гривен. Внутри обустроены четыре спальни, есть частный бассейн, мраморная отделка и выход к пляжу у океана.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на объявление агента по элитной недвижимости Маргит Брандт.

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Сколько стоит аренда особняка Дональда Трампа

Дом расположен по адресу 124 Woodbridge Road в Палм-Бич. Это престижный район курортного города, а сама недвижимость находится непосредственно рядом с закрытым клубом Mar-a-Lago, принадлежащим Дональду Трампу.

Особняк был построен в 1974 году. Сейчас его предлагают сдать в аренду за 110 000 долларов в месяц. По ориентировочным подсчётам это около 5 058 000 гривен.

В объявлении указано, что недвижимость сдается по годовому договору. Таким образом, за 12 месяцев проживания арендатор должен заплатить 1 320 000 долларов, что составляет примерно 60,7 млн гривен.

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Общая площадь дома — 4 072 кв. фута, или около 378 кв. м. Особняк был отремонтирован, а его интерьер оформлен с использованием дорогих материалов.

Как выглядит дом Трампа в Палм-Бич

Внутри есть четыре спальни, каждая из которых имеет собственную ванную комнату. Также обустроены просторная главная спальня, гостевые комнаты, отдельный кабинет, гостиная и полноценный обеденный зал.

Спальня с отдельной ванной комнатой. Фото: margitbrandtpalmbeach.com

Для отделки использовали красное дерево и мрамор арабескато. В частности, деревянный пол придает помещениям классический вид, а мрамор использован в интерьере ванных комнат и других зон дома.

Мраморная ванна. Фото: margitbrandtpalmbeach.com

Отдельно предусмотрена комната для персонала или родственников, которые будут проживать вместе с арендаторами. Кухня оборудована необходимой бытовой техникой, а сам дом предлагается полностью меблированным.

На придомовой территории обустроен частный бассейн с зоной для отдыха. Также имеется просторный подъезд и гараж на два автомобиля.

Какие преимущества получат арендаторы особняка

Одна из главных особенностей недвижимости — ее расположение рядом с Mar-a-Lago. С придомовой территории открывается вид на знаменитую башню клуба.

Кроме того, будущим жильцам предлагается постоянный доступ к частному пляжу, расположенному неподалеку. В то же время в описании объекта указано, что собственной береговой линии у дома нет, хотя доступ к океану предусмотрен.

Береговая линия возле поместья. Фото: margitbrandtpalmbeach.com

Для безопасности жильцов в комплексе работает охрана. Сам дом расположен на одной из престижных улиц Палм-Бич, а его аренда предусматривает пользование обустроенными жилыми помещениями, бассейном и гаражом.

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