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Главная Рынок недвижимости Пляж у океана и роскошный интерьер: Дональд Трамп сдает особняк за 110 000 долларов

Пляж у океана и роскошный интерьер: Дональд Трамп сдает особняк за 110 000 долларов

Ua ru
16 ноября 2026 20:08
Дональд Трамп сдает в аренду роскошное поместье во Флориде у океана: цена и как выглядит недвижимость (фото) margitbrandtpalmbeach.com
Поместье Трампа во Флориде. Фото: margitbrandtpalmbeach.com

Президент США Дональд Трамп сдает в аренду роскошный особняк в курортном Палм-Бич, штат Флорида. За месяц проживания в доме площадью около 378 кв. м просят 110 000 долларов, или более 5 млн гривен. Внутри обустроены четыре спальни, есть частный бассейн, мраморная отделка и выход к пляжу у океана.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на объявление агента по элитной недвижимости Маргит Брандт.

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Сколько стоит аренда особняка Дональда Трампа

Дом расположен по адресу 124 Woodbridge Road в Палм-Бич. Это престижный район курортного города, а сама недвижимость находится непосредственно рядом с закрытым клубом Mar-a-Lago, принадлежащим Дональду Трампу.

Особняк был построен в 1974 году. Сейчас его предлагают сдать в аренду за 110 000 долларов в месяц. По ориентировочным подсчётам это около 5 058 000 гривен.

В объявлении указано, что недвижимость сдается по годовому договору. Таким образом, за 12 месяцев проживания арендатор должен заплатить 1 320 000 долларов, что составляет примерно 60,7 млн гривен.

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Общая площадь дома — 4 072 кв. фута, или около 378 кв. м. Особняк был отремонтирован, а его интерьер оформлен с использованием дорогих материалов.

Как выглядит дом Трампа в Палм-Бич

Внутри есть четыре спальни, каждая из которых имеет собственную ванную комнату. Также обустроены просторная главная спальня, гостевые комнаты, отдельный кабинет, гостиная и полноценный обеденный зал.

Спальня з окремою ванною кімнатою
Спальня с отдельной ванной комнатой. Фото: margitbrandtpalmbeach.com

Для отделки использовали красное дерево и мрамор арабескато. В частности, деревянный пол придает помещениям классический вид, а мрамор использован в интерьере ванных комнат и других зон дома.

Мармурна ванна.
Мраморная ванна. Фото: margitbrandtpalmbeach.com

Отдельно предусмотрена комната для персонала или родственников, которые будут проживать вместе с арендаторами. Кухня оборудована необходимой бытовой техникой, а сам дом предлагается полностью меблированным.

На придомовой территории обустроен частный бассейн с зоной для отдыха. Также имеется просторный подъезд и гараж на два автомобиля.

Какие преимущества получат арендаторы особняка

Одна из главных особенностей недвижимости — ее расположение рядом с Mar-a-Lago. С придомовой территории открывается вид на знаменитую башню клуба.

Кроме того, будущим жильцам предлагается постоянный доступ к частному пляжу, расположенному неподалеку. В то же время в описании объекта указано, что собственной береговой линии у дома нет, хотя доступ к океану предусмотрен.

Берегова лінія біля маєтку.
Береговая линия возле поместья. Фото: margitbrandtpalmbeach.com

Для безопасности жильцов в комплексе работает охрана. Сам дом расположен на одной из престижных улиц Палм-Бич, а его аренда предусматривает пользование обустроенными жилыми помещениями, бассейном и гаражом.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить дом в Италии для бесплатного проживания на 10 лет. В регионе Калабрия предлагают 50 квартир, ремонт которых профинансируют местные власти. При этом новые жильцы должны будут переехать туда на постоянное проживание и самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Также Новини.LIVE сообщали, что на греческом острове Сирос предлагают бесплатное жилье, завтраки и оплату коммунальных услуг. Взамен волонтеры должны ухаживать за бездомными кошками примерно шесть часов в день пять дней в неделю. Минимальный срок проживания по такой программе составляет один месяц.

Дональд Трамп недвижимость Дизайн особняк интерьер
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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