Будинки в Італії. Фото: УНІАН

В Італії можна отримати житло без орендної плати на десять років. У регіоні Калабрія пропонують 50 будинків у невеликих населених пунктах. Місцева влада профінансує їх ремонт, а нові мешканці повинні будуть переїхати туди на постійне проживання. Скористатися пропозицією можуть і іноземці, але за визначених умов.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Libertatea.

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Де в Італії можна отримати будинок без оренди

Програму Ripopola Calabria запустила регіональна влада Калабрії 5 листопада 2026 року. Її мета — повернути життя невеликим населеним пунктам, які втрачають мешканців, та використати занедбані будівлі, що належать місцевим муніципалітетам.

У першому етапі передбачено 50 будинків у 26 населених пунктах. Вони розташовані в різних провінціях Калабрії, а площа окремих помешкань сягає 140 квадратних метрів.

Головна особливість пропозиції полягає в тому, що претендентам не потрібно купувати нерухомість або самостійно оплачувати її капітальний ремонт. Регіональна влада фінансуватиме відновлення будівель, після чого їх передадуть відібраним учасникам у безоплатне користування на десять років.

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Водночас будинки не дарують новим мешканцям. Вони залишаються у власності муніципалітетів, а учасники програми отримують право проживати там протягом визначеного договором періоду.

Хто може претендувати на безкоштовне житло

Програма розрахована на повнолітніх людей, які не проживають у Калабрії щонайменше три роки та готові перенести туди своє постійне місце проживання. Також претенденти не повинні раніше отримувати державну допомогу на придбання житла.

Участь доступна не лише італійцям. Подати заявку можуть громадяни інших країн Європейського Союзу, а також громадяни держав поза ЄС, якщо вони мають документ, що дозволяє проживати в Італії відповідно до чинного законодавства.

Українці також можуть претендувати на помешкання, якщо відповідають вимогам щодо проживання та мають необхідні документи. Самого українського паспорта для участі недостатньо.

Під час відбору враховуватимуть сімейні обставини та можливість облаштувати життя в новому населеному пункті. Додаткові бали передбачені для:

молодих пар;

сімей із дітьми та неповних сімей;

людей з інвалідністю;

тих, хто працює дистанційно;

самозайнятих фахівців;

представників культурних і творчих професій;

колишніх мешканців Калабрії, які хочуть повернутися.

Кожен будинок матиме окремий рейтинг претендентів. Тому навіть відповідність усім вимогам не гарантує отримання саме того помешкання, яке обрав кандидат.

Які витрати залишаться за новими мешканцями

Попри відсутність орендної плати, називати таке житло повністю безкоштовним було б неправильно. Регіон фінансує відновлення будинків, однак не бере на себе всі витрати майбутніх мешканців.

Зокрема, новим жителям доведеться самостійно оплачувати:

електроенергію, воду та інші комунальні послуги;

меблі й облаштування приміщень;

повсякденне утримання будинку;

поточний ремонт і звичайне обслуговування житла.

Крім того, нерухомість можна використовувати лише для постійного проживання. Здавати її в суборенду, перетворювати на туристичне помешкання або використовувати для комерційної діяльності заборонено.

Отримувач також повинен перенести реєстрацію місця проживання до відповідного населеного пункту та зберігати її протягом усього десятирічного періоду.

Після завершення договору влада може розглянути його продовження або можливість викупу будинку за пільговою ціною. Проте це лише потенційні варіанти на майбутнє, а не гарантоване право мешканця придбати нерухомість.

Як подати заявку на будинок в Італії

Для участі потрібно скористатися офіційним порталом Ripopola Calabria. Там опублікований каталог доступної нерухомості, де можна переглянути фотографії, характеристики, плани приміщень та інформацію про населені пункти.

Кандидат може вибрати до трьох будинків і зазначити їх у порядку пріоритетності. Заявку подають онлайн за допомогою SPID, CIE або цифрової ідентифікації, визнаної європейською системою eIDAS.

Прийом документів триватиме до 18 грудня 2026 року, 17:00 за італійським часом. Після цього спеціальна комісія оцінить кандидатів і сформує окремі рейтинги для кожного об'єкта.

Одразу після перемоги в конкурсі заселитися не вдасться. Спочатку муніципалітети мають провести ремонтні роботи, які після затвердження рейтингів та укладення необхідних угод повинні завершити протягом 18 місяців.

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