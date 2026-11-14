Вид на будинки в Греції. Фото: magnific.com

На грецькому острові Сірос охочим пропонують безкоштовне житло, сніданки та оплату комунальних послуг в обмін на догляд за безпритульними котами. Програма розрахована на волонтерів, які готові присвячувати допомозі тваринам кілька годин щодня та залишитися на острові щонайменше на місяць.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Syros Cats.

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Де пропонують безкоштовне житло у Греції

Програма діє на острові Сірос, який розташований в Егейському морі. Місцева організація Syros Cats займається допомогою безпритульним тваринам, їхнім лікуванням, годуванням і стерилізацією.

Для залучення помічників організатори пропонують волонтерам проживання, сніданок та оплату комунальних послуг. Натомість від учасників очікують приблизно шість годин роботи на день протягом п'яти днів на тиждень.

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Волонтерство не передбачає заробітної плати. Фактично люди отримують можливість заощадити на оренді житла та частині побутових витрат, але самостійно оплачують дорогу до острова.

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Які умови проживання та роботи для волонтерів

Організація приймає як окремих кандидатів, так і пари. Перевагу віддають дорослим, самостійним людям, які мають досвід роботи з тваринами або догляду за безпритульними котами. Особливо цінують досвід ветеринарної допомоги.

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Учасники отримують окрему спальню, але кухню, ванну кімнату та спільну зону доведеться ділити з іншими волонтерами. Зазвичай у помешканні проживають ще двоє або троє людей.

До щоденних обов'язків входять:

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годування котів на території організації та в різних частинах острова;

прибирання приміщень, вольєрів і котячих лотків;

догляд за хворими тваринами та допомога з ліками;

соціалізація кошенят, які готуються до прилаштування;

допомога під час поїздок до ветеринара;

підтримання чистоти на території.

Від волонтерів очікують відповідальності, фізичної витривалості та готовності виконувати не лише приємні завдання на кшталт спілкування з кошенятами, а й регулярне прибирання.

Як подати заявку на безкоштовне проживання

На офіційному сайті Syros Cats повідомляють, що прийом заявок на період із липня до грудня 2027 року вже відкритий. Подати їх можна до 30 листопада 2026 року.

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Мінімальний термін участі становить один місяць. Кандидатам потрібно бути самостійними, відповідальними та готовими працювати за визначеним графіком. Організація також звертає увагу на досвід волонтерства, догляду за тваринами та роботи в команді.

Витрати на дорогу до Греції учасники покривають самостійно. Тим, хто не має медичного страхування ЄС, рекомендують заздалегідь оформити туристичний страховий поліс. Для громадян країн поза Євросоюзом також діють загальні правила перебування в Шенгенській зоні.

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