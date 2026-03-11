Податки на угоди з нерухомістю — хто заплатить більше у 2026 році

Коли продаж нерухомості обкладуть більшим податком. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні триває щорічна деклараційна кампанія, під час якої громадяни повинні відзвітувати про доходи, отримані у 2025 році. Окрема категорія таких доходів — операції з нерухомістю. У більшості випадків податки сплачуються ще під час оформлення угоди у нотаріуса, але існують ситуації, коли власнику доведеться декларувати дохід самостійно.

Податкове навантаження залежить від того, скільки об’єктів людина продає протягом року і як довго вона володіла майном, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Податки на продаж нерухомості

Податкове навантаження напряму залежить від вашої "активності" на ринку. Але до будь-якої ставки додається військовий збір у розмірі 5%.

Якщо ви продаєте житло вперше за рік і володіли ним понад три роки, ПДФО нараховуватися не буде.

Як тільки з’являється другий продаж за календарний рік або якщо ви вирішили позбутися об’єкта, який купили зовсім нещодавно (менше ніж 3 роки тому), готуйтеся віддати 5% ПДФО.

Для тих, хто займається нерухомістю системно, правила значно жорсткіші. Починаючи з третьої угоди за рік, ставка стрибає до 18%. Отже, у найгіршому сценарії загальні втрати на податках можуть сягнути відчутних 23%.

Податок на спадщину та подаровану нерухомість

Отримання квадратних метрів у спадок — це не завжди "чистий" прибуток. Добре, якщо майно переходить від найближчих (батьки, діти, подружжя, брати чи сестри) — у цьому разі податкова ставка нульова.

Проте, якщо ви отримуєте квартиру від далекого родича або просто знайомого, готуйте гаманець. Сумарно доведеться сплатити 10% (це комбінація з 5% податку на доходи та 5% військового збору).

Найскладніша ситуація з іноземними активами або подарунками від нерезидентів: тут держава застосовує максимальну ставку, яка разом із військовим збором складає ті самі 23%.

Коли потрібно подавати декларацію про доходи

Якщо податки не були сплачені під час нотаріального оформлення угоди, власник зобов’язаний самостійно подати річну декларацію про майновий стан і доходи.

Зробити це потрібно до 1 травня. Гроші ж мають надійти до бюджету не пізніше 1 серпня.

У 2026 році контроль за операціями з нерухомістю став жорсткішим. Нотаріуси передають інформацію про укладені угоди безпосередньо до податкової служби. Тому приховати отриманий дохід або "забути" про декларацію стає значно складніше.

Декларування операцій з нерухомістю. Графіка: Головне управління ДПС у Запорізькій області

Чи можна швидко заробити на нерухомості у 2026 році

Заробіток на нерухомості за рік залишається реальною ціллю, хоча, як зауважив фінансовий аналітик Олександр Іванчук у коментарі Новини.LIVE, розраховувати на легкий успіх за шаблоном більше не варто.

Часи, коли інвестиція в будь-який фундамент гарантовано приносила прибуток, залишилися в минулому, тож зараз покупцям слід аналізувати реальний стан ринку, а не маркетингові обіцянки.

"Локальні тенденції попиту та пропозиції часто важливіші за загальні новини по країні, тому фокус уваги має бути зміщений на конкретний район та інфраструктуру", — наголосив експерт.

Для короткострокових вкладень найбільш виправданим вибором є мегаполіси, де постійна циркуляція капіталу забезпечує хоча б мінімальні гарантії. Іванчук переконаний, що саме великі міста дають змогу оперативно реалізувати майно за потреби.

"Плюси — це більший ринок покупців і орендарів та стабільніша ліквідність", — пояснює фахівець переваги роботи в "мільйонниках".

Проте інвесторам не слід забувати про зворотний бік: жорстка конкуренція та висока вартість входу суттєво обмежують підсумкову рентабельність. Зрештою, успіх операції тепер залежить не від везіння, а від точності розрахунків та розуміння специфіки обраної локації.

