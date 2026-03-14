Владельцы больших квартир заплатят больше — какие суммы налога в 2026 году

В 2026 году владельцам просторной недвижимости снова начислят налог на так называемые "лишние" квадраты. Платежки поступят только тем, чье жилье по площади выходит за пределы установленных государством льготных лимитов.

Сумма зависит от площади жилья и ставки, которую устанавливает местная власть, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области. Поэтому даже за одинаковую квартиру в разных городах платеж может отличаться.

Реклама

Кто платит налог на недвижимость

Логика начисления проста: государство позволяет владеть определенной площадью бесплатно, а за все, что сверху — надо доплатить. Согласно статье 266 Налогового кодекса Украины, "базой налогообложения является общая площадь объекта жилой недвижимости".

Однако закон сразу делает существенные скидки. Вам не нужно платить, если площадь вашего жилья укладывается в следующие рамки:

до 60 кв. м — для квартир;

до 120 кв. м — для жилых домов;

до 180 кв. м — если у вас в собственности и то, и другое одновременно.

Налоговики смотрят на общую площадь, а не на жилую. Поэтому коридоры, кладовые и лоджии также считаются.

Однако если жилье оформлено на нескольких собственников (например, поровну на мужа и жену), льготный лимит применяется к каждому отдельно. Это часто позволяет законным путем свести налог к нулю.

Какой налог на большую квартиру

Конкретные цифры в вашей квитанции будут зависеть от решения местного совета. Именно он устанавливает ставку, но закон ставит "предохранитель" — ставка налога не может превышать 1,5% минимальной заработной платы за один квадратный метр.

В 2026 году ориентировочная стоимость одного "лишнего" метра будет составлять около 120 грн.

Примеры размера налога за большие квартиры

Допустим, вы владеете квартирой на 80 "квадратов". Вычитаем льготные 60 — остается 20 кв. м, за которые придется заплатить. В итоге это примерно 2 400 грн в год.

Если же у вас просторный дом на 150 кв. м, то после вычета льготы (120 кв. м) "лишними" останутся 30 метров, что обойдется где-то в 3600 грн.

Для владельцев действительно больших объектов (квартиры более 300 кв. м или дома более 500 кв. м) предусмотрен дополнительный "бонус" — фиксированный платеж в размере 25 000 грн ежегодно.

Когда платить налог на недвижимость

В 2026 году владельцы платят налог за 2025 год. Налоговая должна прислать уведомление-решение до 1 июля. С момента, как вы получили документ, у вас есть ровно 60 дней, чтобы закрыть счет.

Если этого не сделать, закон позволяет начислить штраф и пеню.

Кто платит налог на недвижимость в совместной собственности

Ключевым ориентиром для фискальной службы являются исключительно данные из государственного реестра недвижимости. Когда объект официально распределен между несколькими собственниками, каждый из них получает персональное налоговое уведомление на свою долю.

Это означает, что при наличии трех совладельцев платеж автоматически делится на три равные части, а вы отвечаете только за собственные обязательства.

Такая система защищает вас от долгов родственников, ведь налоговая не может требовать оплаты за чужой "квадратный метр".

Однако стоит помнить: если по документам хозяин один, то и все финансовое бремя ложится исключительно на него. В таком случае внутренние договоренности о том, кто и сколько "сбрасывает" на налоги, остаются частным делом семьи, которое не интересует государство.

Как сообщалось, в Украине проходит очередная кампания по декларированию доходов, полученных гражданами в течение 2025 года, в частности от операций с недвижимостью. Хотя обычно налоги удерживает нотариус при регистрации договора, в определенных случаях владельцам необходимо подать отчетность и оплатить сборы самостоятельно.

Также мы рассказывали, что из-за высоких налогов украинский рынок аренды годами остается в тени, хотя спрос на жилье и его стоимость постоянно растут. Чтобы легализовать этот сектор, в Верховной Раде планируют существенно снизить налоговую ставку для арендодателей.