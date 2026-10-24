Жилые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Владельцы квартир и домов могут лишиться льготы по налогу на недвижимость, если сдают жилье в аренду и получают за это деньги. Причем значение имеет не только продолжительность аренды: льгота не применяется с месяца, когда жилье начали сдавать, и до конца месяца прекращения аренды. Владельцам стоит проверить начисления и сохранять документы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Государственной налоговой службы.

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Когда владелец квартиры теряет льготу

Налоговый кодекс Украины предусматривает льготы по уплате налога на недвижимое имущество. Однако они не распространяются на жилье, которое физическое лицо использует для получения дохода. Это касается квартир и домов, переданных в аренду, лизинг или пользование, а также недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности.

Если владелец официально сдает квартиру арендатору за плату, он не может пользоваться льготой в отношении этого объекта в течение соответствующего периода. Это не означает автоматической отмены льгот на другую недвижимость, принадлежащую этому человеку.

Важно учитывать сроки аренды. Льгота не применяется с месяца, в котором жилье начали сдавать, и до конца месяца, в котором аренду прекратили.

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Например, если квартиру начали сдавать в марте, а договор истек в июне, льгота в отношении этого жилья не будет применяться в течение четырех месяцев — с марта по июнь включительно. В оставшуюся часть года расчет будет зависеть от фактического использования жилья и правил налогообложения.

Восстанавливается ли льгота после прекращения аренды

После окончания аренды льгота может вновь применяться со следующего месяца, если жилье больше не используется для получения дохода и выполнены другие условия для ее применения.

Например, если договор аренды истек 12 июня, июнь по-прежнему входит в период без льготы. В июле и последующих месяцах льготу можно применять по общим правилам.

Владельцу следует сохранить документы, подтверждающие дату окончания аренды. Если налоговая неправильно начислила платеж, можно обратиться для сверки данных.

Какие документы подтверждают аренду квартиры

Для подтверждения аренды важен гражданско-правовой договор найма жилья. Согласно статье 810 Гражданского кодекса Украины, собственник передает или обязуется передать жилье арендатору для проживания на определенный срок за плату.

Владельцу следует хранить:

Договор аренды — подтверждает договоренность между собственником и арендатором.

Документ о расторжении договора — дополнительное соглашение или другой документ, если прекращение аренды оформлялось в письменной форме.

Акт передачи или возврата жилья — если стороны его составляли.

Подтверждение оплаты — банковские выписки, квитанции или расписки, если они имеются.

Договор помогает подтвердить арендные отношения, а дополнительные документы — уточнить, когда именно началось и завершилось пользование жильем. Их следует хранить на случай возникновения разногласий при начислении налога.

Как подать заявление на сверку данных в налоговой

Если собственник не согласен с начисленным налогом или хочет проверить право на льготу, он может обратиться в контролирующий орган по своему налоговому адресу.

Для этого необходимо:

Подготовить заявление. Укажите адрес квартиры и данные, которые необходимо проверить: сведения о недвижимости, период аренды или право на льготу. Приложить подтверждающие документы. Подготовьте документы о праве собственности, договор аренды и подтверждение его расторжения, если они имеются. Подать заявление в налоговую. Обратитесь в контролирующий орган по своему налоговому адресу. Проверить результат. Если будут выявлены расхождения, уточните порядок перерасчета налоговых обязательств.

Право на сверку предусмотрено подпунктом 266.7.3 пункта 266.7 статьи 266 Налогового кодекса Украины. Владелец может проверить сведения о принадлежащих ему объектах недвижимости, размер начисленного налога и право на применение льготы.

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