Українцям дозволили не платити податок на землю: 2 підстави

Чоловік тримає гривні в руці.

Після початку повномасштабної війни значна частина земель в Україні стала непридатною для використання. Йдеться про ділянки, де тривають бойові дії або які забруднені мінами. У таких умовах виникає логічне питання щодо податків.

Законодавство вже дало чітку відповідь і передбачило пільги для власників, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Чи треба платити податок за заміновану землю

Власники таких ділянок можуть не сплачувати податки. Це стосується земель, які заміновані, знаходяться в зоні бойових дій або були окуповані. Відповідні норми закріплені законом №3050-IX, який звільнив від фінансового навантаження у випадках, коли землю фактично неможливо використовувати.

Які саме платежі можна не вносити власникам землі

Станом на березень 2026 року пільги залишаються актуальними та охоплюють три ключові позиції:

Безпосередньо плата за землю (земельний податок та орендна плата за державні/комунальні землі). Єдиний податок 4 групи. Мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) — це вкрай важливо, адже МПЗ нараховується навіть за ті землі, які просто "простоюють".

Які ділянки звільняються від земельного податку

Головний нюанс — податок не "зникає" сам по собі лише тому, що ви знаєте про міни. Потрібне офіційне підтвердження статусу ділянки — це можуть бути дані кадастру або сертифікат обстеження від операторів розмінування чи підрозділів ДСНС.

Для звільнення від виплат підходять землі, які:

перебувають на територіях активних бойових дій або в окупації (згідно з переліком Мінреінтеграції);

визнані непридатними через потенційне замінування;

офіційно передані на консервацію.

Для фізичних осіб податкова зазвичай проводить перерахунок автоматично, базуючись на реєстрах. Проте, якщо вам усе ж прийшло нарахування, не варто чекати — краще самостійно звернутися до ДПС із документами.

Юридичним особам складніше: вони мають самостійно відобразити ці пільги у своїх податкових деклараціях.

Коли відновлюється податок після розмінування

Пільга діє з моменту, коли територія стала небезпечною, і до її очищення. Нарахування відновлюються з місяця, наступного за тим, у якому було завершено очищення.

Тому власнику важливо зафіксувати дату акту розмінування, щоб уникнути несподіваних боргів у майбутньому.

Часті питання

Як перевірити чи треба платити податок на землю в Україні?

Перевірити нарахування земельного податку можна кількома способами. Найзручніше скористатися Електронним кабінетом платника податків або мобільним застосунком "Моя податкова". Там у розділі "ЕК для громадян" відображаються актуальні суми та реквізити.

Податкове повідомлення-рішення (ППР) має надійти поштою до 1 липня.

Скільки соток землі не оподатковується?

Пільга діє для пенсіонерів, багатодітних та ветеранів у межах лімітів: до 25 соток у селах, 15 — у селищах та 10 — у містах для житлової забудови.

Також не оподатковується до 2 га під ОСГ, 12 соток садівництва та 1 сотка під гараж. За паї податок сплачується повністю.