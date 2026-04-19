Налог на недвижимость: как сделать сверку с ГНС и не переплатить

Налоговые уведомления по недвижимости часто содержат неточности. В 2026 году это не редкость из-за обновления реестров и новых источников передачи данных. Если сумма вызывает сомнения, ее можно проверить через сверку в налоговой.

Это официальная процедура, которая позволяет исправить ошибки и избежать переплат, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию YANKIV.

Кто имеет право на сверку налога на недвижимость

Каждый владелец жилой или нежилой недвижимости может подать заявление в налоговую по своему адресу. Во время сверки проверяют объекты в собственности, их площадь, ставку налога, наличие льгот и правильность начислений. Основанием являются нормы Налогового кодекса, и отказать в проверке не могут.

Есть несколько типичных ситуаций, когда без сверки не обойтись:

в уведомлении указана неправильная площадь или тип здания;

налог начислили на проданный объект;

не применили льготу;

новый объект еще не появился в базе ГНС.

В таких случаях лучше действовать сразу, пока не наступил срок уплаты, подчеркивают специалисты.

Какие документы нужны для сверки налога

Чтобы доказать свою правоту, вам понадобятся оригиналы или копии бумаг на жилье. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о наследстве или выписка из Реестра вещных прав.

Налоговики учитывают новый Классификатор зданий, поэтому важно иметь актуальный технический паспорт или документы, где четко указана категория объекта. Если ваши данные убедительны — старую квитанцию аннулируют и пришлют новую с правильным расчетом.

Информация о владельцах недвижимости поступает в налоговую автоматически от регистраторов в течение 15 дней после завершения квартала. С 2026 года к процессу подключились нотариусы, которые передают данные о сделках ежеквартально.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские владельцы жилья обязаны ежегодно платить налог на недвижимость за площадь, превышающую установленные нормы. На расчет с бюджетом предоставляется 60 дней с момента получения квитанции, а задержка платежа приводит к автоматическому формированию налогового долга.

