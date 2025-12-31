Налог на недвижимость — когда возможен перерасчет при общей совместной собственности

Женщина говорит по телефону. Фото: Freepik

В Украине налог на недвижимость остается обязательным платежом для владельцев жилья. Особые вопросы возникают тогда, когда имущество находится в общей совместной собственности и фактически не разделено между совладельцами. В таких ситуациях важно понимать, могут ли начисления изменить и кто именно будет отвечать за уплату налога.

В Главном управлении ГНС в Запорожской области объяснили, что, если жилье общее и не разделено, налоговая не может автоматически начислить платеж всем сразу.

В таком случае плательщиком становится кто-то один. Лучший вариант — когда совладельцы сами договариваются, на чье имя будет приходить платежка.

Если же согласия нет, этот вопрос может решаться через суд, но на практике люди обычно просто выбирают одного человека, которому и придет налоговое уведомление-решение.

Как начисляют налог на недвижимость

Расчет суммы налога осуществляет контролирующий орган по налоговому адресу определенного плательщика. Обычно до 1 июля должно прийти получить уведомление, где указано:

где именно расположен объект;

какая его реальная площадь;

по какой ставке считали (она зависит от решения местных властей);

учли ли вам льготы (например, необлагаемые 60 кв. м для квартиры).

Когда возможен перерасчет налога на недвижимость

Совладельцы имеют право инициировать сверку данных, если считают, что налог начислен неправильно. Если вы видите в платежке ошибку или хотите, чтобы налог платил другой совладелец, нужно идти в налоговую с оригиналами документов на право собственности.

Написать заявление на сверку стоит, если:

Вы хотите переоформить обязанность уплаты на другого совладельца. В базе налоговой "зависла" старая площадь или не загрузились ваши льготы. Вы заметили любую другую техническую ошибку.

Когда налоговая признает неточность, старую квитанцию отменят и выдадут новую с правильными цифрами.

Сроки перерасчета и ограничения

Стандартный срок для таких правок — 1 095 дней (три года). Однако сейчас действует важный нюанс: из-за военного положения эти сроки фактически были "заморожены". Это означает, что в 2025-2026 годах владельцы смогут пересмотреть начисления за предыдущие периоды, если подадут заявление вовремя.

