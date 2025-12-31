Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Налог на недвижимость — нужен ли перерасчет для совладельцев

Налог на недвижимость — нужен ли перерасчет для совладельцев

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 10:15
Налог на недвижимость — когда возможен перерасчет при общей совместной собственности
Женщина говорит по телефону. Фото: Freepik

В Украине налог на недвижимость остается обязательным платежом для владельцев жилья. Особые вопросы возникают тогда, когда имущество находится в общей совместной собственности и фактически не разделено между совладельцами. В таких ситуациях важно понимать, могут ли начисления изменить и кто именно будет отвечать за уплату налога.

В Главном управлении ГНС в Запорожской области объяснили, что, если жилье общее и не разделено, налоговая не может автоматически начислить платеж всем сразу.

Реклама
Читайте также:

В таком случае плательщиком становится кто-то один. Лучший вариант — когда совладельцы сами договариваются, на чье имя будет приходить платежка.

Если же согласия нет, этот вопрос может решаться через суд, но на практике люди обычно просто выбирают одного человека, которому и придет налоговое уведомление-решение.

Как начисляют налог на недвижимость

Расчет суммы налога осуществляет контролирующий орган по налоговому адресу определенного плательщика. Обычно до 1 июля должно прийти получить уведомление, где указано:

  • где именно расположен объект;
  • какая его реальная площадь;
  • по какой ставке считали (она зависит от решения местных властей);
  • учли ли вам льготы (например, необлагаемые 60 кв. м для квартиры).

Когда возможен перерасчет налога на недвижимость

Совладельцы имеют право инициировать сверку данных, если считают, что налог начислен неправильно. Если вы видите в платежке ошибку или хотите, чтобы налог платил другой совладелец, нужно идти в налоговую с оригиналами документов на право собственности.

Написать заявление на сверку стоит, если:

  1. Вы хотите переоформить обязанность уплаты на другого совладельца.
  2. В базе налоговой "зависла" старая площадь или не загрузились ваши льготы.
  3. Вы заметили любую другую техническую ошибку.

Когда налоговая признает неточность, старую квитанцию отменят и выдадут новую с правильными цифрами.

Сроки перерасчета и ограничения

Стандартный срок для таких правок — 1 095 дней (три года). Однако сейчас действует важный нюанс: из-за военного положения эти сроки фактически были "заморожены". Это означает, что в 2025-2026 годах владельцы смогут пересмотреть начисления за предыдущие периоды, если подадут заявление вовремя.

Ранее мы рассказывали, кто из пенсионеров имеет право на льготы при уплате земельного налога. А также, нужно ли владельцу земли платить налоги, если пай в аренде.

налоги Налоговая служба недвижимость жилье собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации