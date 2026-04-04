Головна Ринок нерухомості Українці готують гаманці: як рахують податок на нерухомість у 2026 році

Українці готують гаманці: як рахують податок на нерухомість у 2026 році

Дата публікації: 4 квітня 2026 17:05
Податки на нерухомість: скільки заплатять українці за житло та його продаж у 2026 році
Гривні на столі. Фото: Новини.LIVE

Тема податків на нерухомість щороку викликає купу запитань серед українців, і 2026-й не став виключенням. Головне, що треба пам’ятати: ми досі платимо "із запізненням", тобто зараз розраховуємося за 2025 рік. При цьому податкову цікавить не те, скільки коштує ваша квартира в центрі чи будинок за містом, а виключно кількість квадратних метрів.

Водночас правила мають чіткі пороги, які дозволяють уникнути зайвих витрат, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Донецькій області.

Податок доведеться сплатити тим, у кого площа перевищує встановлені норми:

  • квартири понад 60 кв. м;
  • будинки понад 120 кв. м;
  • комбіноване житло понад 180 кв. м.

Ставку визначає місцева влада, але вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. У 2025 році це максимум 120 грн за кв. м.

Як розрахувати податок на квартиру 

Механізм розрахунку досить простий і зрозумілий. Наприклад, якщо квартира має площу 65 кв. м, оподатковується лише різниця понад норму.

У цьому випадку:

  • оподатковувана площа — 5 кв. м;
  • ставка — до 120 грн за кв. м;
  • загальна сума — близько 600 грн на рік.

Тобто навіть незначне перевищення площі призводить до додаткових витрат, але вони залишаються відносно помірними.

Коли потрібно платити податок на нерухомість

Податкові повідомлення українці отримують до 1 липня 2026 року. Це може бути електронний кабінет або рекомендований лист.

Після отримання документа є 60 днів для сплати. Якщо пропустити цей строк, нараховуються штрафи та пеня, які з часом можуть суттєво збільшити суму.

 

Українці готують гаманці: як рахують податок на нерухомість у 2026 році - фото 1
Податки на нерухомість у 2026 році. Графіка: Головне управління ДПС у Донецькій області

Хто не платить податок на нерухомість 

Закон передбачає низку винятків, які дозволяють повністю уникнути сплати.
Не платять податок:

  1. Власники житла в межах встановлених норм.
  2. Власники житла на окупованих територіях або в зоні бойових дій.
  3. Власники пошкодженого чи зруйнованого майна.

Також пільги мають окремі категорії: багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, люди з інвалідністю та діти-сироти (за певних умов).

Податок при продажу квартири

Окрема частина витрат виникає під час продажу житла. Тут усе залежить від строку володіння та кількості угод. Основні правила такі:

  • якщо житло у власності понад 3 роки і це перший продаж за рік — податок не сплачується;
  • якщо менше 3 років — потрібно сплатити 5% ПДФО;
  • якщо це третій продаж за рік — ставка зростає до 18%.

Але є важливий виняток: якщо нерухомість отримана у спадок, податок при продажу не сплачується незалежно від строку володіння.

Як повідомляли Новини.LIVE, через активні бойові дії та масове мінування величезні площі українських угідь наразі неможливо обробляти. У зв'язку з цим держава врегулювала податкове питання, офіційно звільнивши власників таких територій від відповідних нарахувань.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році податкова служба ще прискіпливіше контролює прибутки українців від здачі житла в оренду, через що орендодавцям дедалі важче залишатися "в тіні". Хоча процес легалізації доходу виглядає зрозумілим, численні приховані вимоги та бюрократичні тонкощі часто стають причиною чималих штрафів для необізнаних власників.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
