Налог на недвижимость в Украине: как пройти сверку данных и какие документы нужны

Мужчина держит гривны. Фото: Новини.LIVE

В Украине налог на недвижимость часто вызывает вопросы из-за разницы в данных государственных реестров и фактических характеристик жилья. Из-за этого владельцы могут получить завышенные или некорректные начисления. Но ошибки можно исправить через процедуру сверки.

Главное — знать, какие документы подготовить и как действовать, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Запорожской области.

Как провести сверку налога на недвижимость

Владелец имеет право обратиться в налоговую по своему адресу с письменным заявлением. Во время сверки проверяют сразу несколько параметров: объекты в собственности, их площадь, льготы, ставку и уже начисленную сумму.

"Налогоплательщик имеет право инициировать сверку данных по всем объектам недвижимости, которые ему принадлежат", — отмечают в ГНС.

Если обнаруживаются расхождения, налоговая делает перерасчет и направляет новое уведомление. Старое автоматически теряет силу.

Какие документы нужны для сверки недвижимости

Основой являются правоустанавливающие документы — договоры, свидетельства или выписки. Но их перечень не ограничивается только реестром.

"Перечень документов не является исчерпывающим. Документ, официально подтверждающий характеристики объекта, может быть принят для сверки. Это могут быть любые документы, отличные от выписки из Госреестра, подтверждающие параметры здания", — отмечают налоговики.

Это означает, что могут учитываться технические паспорта, справки или другие официальные бумаги.

Как определяется класс здания для налога

В то же время на ставку налога влияет класс объекта влияет на ставку налога. Его определяют по функциональному назначению и характеристикам здания.

Для этого применяется Национальный классификатор зданий и сооружений НК 018:2023. Именно он помогает отнести недвижимость к жилой или нежилой категории.

Бывают ситуации, когда данные о недвижимости вообще отсутствуют в системе. В таком случае владелец подает документы самостоятельно. До момента получения информации из реестров налог начисляется именно на основании этих документов.

Перерасчет происходит после подтверждения данных, подчеркивают в налоговой. Если ошибка была в площади, типе объекта или льготах — сумма изменится.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году владельцы жилья в Украине должны рассчитаться с государством за квадратные метры, которыми они владели в прошлом году. Обязанность уплаты возникает только при условии превышения установленных лимитов площади, поэтому многим удастся избежать этого налога благодаря действующим льготам и исключениям.

Также Новини.LIVE рассказывали, что владельцы недвижимости все чаще выбирают дистанционное взаимодействие с налоговой, избегая лишних очередей и визитов в учреждения. Онлайн-мониторинг позволяет мгновенно отслеживать состояние расчетов с бюджетом, что помогает вовремя закрывать хвосты и не переплачивать за штрафные санкции.