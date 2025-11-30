Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Податок на нерухомість — хто з співвласників має платити

Податок на нерухомість — хто з співвласників має платити

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 14:32
Нерухомість у спільній власності — як співвласникам сплатити податок на житло
Жінка та чоловік з документами. Фото: Freepik

Коли нерухомість належить одразу кільком власникам, питання оподаткування стає більш багаторівневим. Податок на нерухоме майно в Україні діє для всіх власників житлових і нежитлових об’єктів, а розмір ставки визначають місцеві ради, обмежуючи її максимумом у 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр для фізичних осіб. 

У випадку спільної власності важливо правильно визначити частки та обов’язки кожного співвласника, наголошують юристи компанії "Бачинський та партнери".

Реклама
Читайте також:

Податок на нерухомість у спільній частковій власності

Кожен співвласник сплачує податок пропорційно до своєї частки. Якщо частки рівні, то й податкове навантаження розподіляється порівну. Розрахунок виконується за загальною площею об’єкта з урахуванням затвердженої ставки у громаді. 

Податковий орган надсилає повідомлення-рішення кожному співвласнику окремо, а тому кожен відповідає за власну частку платежу.

"У випадку спільної часткової власності співвласники можуть домовитися про єдину оплату одним із них, проте формально відповідальність залишається у всіх власників", — кажуть юристи.

Як розрахувати податок у спільній власності

Щоб визначити розмір річного податку, враховують площу нерухомості й частку кожного співвласника. Формула проста:

загальний податок × частка співвласника = сума до сплати.

Для зручності варто врахувати такі моменти:

  • ставка у громаді може змінюватися щороку;
  • пільги застосовуються лише до частини, що належить конкретному співвласнику;
  • льготні категорії мають підтвердити статус документально.

Декларація та строки сплати податку

Фізичні особи отримують повідомлення та мають сплатити суму до 1 серпня року, що настає після звітного. Якщо нерухомість має кількох власників, то кожен подає дані щодо власної частки в декларації про майновий стан.

Щоб не допустити штрафів, варто заздалегідь перевірити правильність площі, часток та наявних пільг. Практично корисно дотримуватися таких кроків:

  • перевірити рішення місцевої ради про ставки;
  • уточнити інформацію в реєстрі речових прав;
  • зберігати копії документів про частки та пільги.

Як повідомлялось, своєчасна сплата земельного податку є критично важливою, оскільки будь-яка затримка автоматично призводить до утворення податкового боргу, що перебуває під особливим державним контролем. Фізичним особам надається 60 днів з моменту отримання відповідного податкового повідомлення-рішення для повного виконання цього фінансового зобов'язання.

Також ми розповідали, що власники житла в Україні, які отримують дохід від здачі квартир в оренду, мають сплачувати відповідні податки. Міністерство фінансів спільно з ДПС проводять інформаційну кампанію "Податки захищають", щоб пояснити орендодавцям важливість цих платежів для фінансової та безпекової стійкості країни.

податки нерухомість житло документи власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації