Нерухомість у спільній власності — як співвласникам сплатити податок на житло

Коли нерухомість належить одразу кільком власникам, питання оподаткування стає більш багаторівневим. Податок на нерухоме майно в Україні діє для всіх власників житлових і нежитлових об’єктів, а розмір ставки визначають місцеві ради, обмежуючи її максимумом у 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр для фізичних осіб.

У випадку спільної власності важливо правильно визначити частки та обов’язки кожного співвласника, наголошують юристи компанії "Бачинський та партнери".

Податок на нерухомість у спільній частковій власності

Кожен співвласник сплачує податок пропорційно до своєї частки. Якщо частки рівні, то й податкове навантаження розподіляється порівну. Розрахунок виконується за загальною площею об’єкта з урахуванням затвердженої ставки у громаді.

Податковий орган надсилає повідомлення-рішення кожному співвласнику окремо, а тому кожен відповідає за власну частку платежу.

"У випадку спільної часткової власності співвласники можуть домовитися про єдину оплату одним із них, проте формально відповідальність залишається у всіх власників", — кажуть юристи.

Як розрахувати податок у спільній власності

Щоб визначити розмір річного податку, враховують площу нерухомості й частку кожного співвласника. Формула проста:

загальний податок × частка співвласника = сума до сплати.

Для зручності варто врахувати такі моменти:

ставка у громаді може змінюватися щороку;

пільги застосовуються лише до частини, що належить конкретному співвласнику;

льготні категорії мають підтвердити статус документально.

Декларація та строки сплати податку

Фізичні особи отримують повідомлення та мають сплатити суму до 1 серпня року, що настає після звітного. Якщо нерухомість має кількох власників, то кожен подає дані щодо власної частки в декларації про майновий стан.

Щоб не допустити штрафів, варто заздалегідь перевірити правильність площі, часток та наявних пільг. Практично корисно дотримуватися таких кроків:

перевірити рішення місцевої ради про ставки;

уточнити інформацію в реєстрі речових прав;

зберігати копії документів про частки та пільги.

