Нерухомість у спільній власності — як співвласникам сплатити податок на житло

Податок на нерухомість — хто з співвласників має платити
Коли нерухомість належить одразу кільком власникам, питання оподаткування стає більш багаторівневим. Податок на нерухоме майно в Україні діє для всіх власників житлових і нежитлових об’єктів, а розмір ставки визначають місцеві ради, обмежуючи її максимумом у 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр для фізичних осіб.
У випадку спільної власності важливо правильно визначити частки та обов’язки кожного співвласника, наголошують юристи компанії "Бачинський та партнери".
Податок на нерухомість у спільній частковій власності
Кожен співвласник сплачує податок пропорційно до своєї частки. Якщо частки рівні, то й податкове навантаження розподіляється порівну. Розрахунок виконується за загальною площею об’єкта з урахуванням затвердженої ставки у громаді.
Податковий орган надсилає повідомлення-рішення кожному співвласнику окремо, а тому кожен відповідає за власну частку платежу.
"У випадку спільної часткової власності співвласники можуть домовитися про єдину оплату одним із них, проте формально відповідальність залишається у всіх власників", — кажуть юристи.
Як розрахувати податок у спільній власності
Щоб визначити розмір річного податку, враховують площу нерухомості й частку кожного співвласника. Формула проста:
загальний податок × частка співвласника = сума до сплати.
Для зручності варто врахувати такі моменти:
- ставка у громаді може змінюватися щороку;
- пільги застосовуються лише до частини, що належить конкретному співвласнику;
- льготні категорії мають підтвердити статус документально.
Декларація та строки сплати податку
Фізичні особи отримують повідомлення та мають сплатити суму до 1 серпня року, що настає після звітного. Якщо нерухомість має кількох власників, то кожен подає дані щодо власної частки в декларації про майновий стан.
Щоб не допустити штрафів, варто заздалегідь перевірити правильність площі, часток та наявних пільг. Практично корисно дотримуватися таких кроків:
- перевірити рішення місцевої ради про ставки;
- уточнити інформацію в реєстрі речових прав;
- зберігати копії документів про частки та пільги.
Як повідомлялось, своєчасна сплата земельного податку є критично важливою, оскільки будь-яка затримка автоматично призводить до утворення податкового боргу, що перебуває під особливим державним контролем. Фізичним особам надається 60 днів з моменту отримання відповідного податкового повідомлення-рішення для повного виконання цього фінансового зобов'язання.
Також ми розповідали, що власники житла в Україні, які отримують дохід від здачі квартир в оренду, мають сплачувати відповідні податки. Міністерство фінансів спільно з ДПС проводять інформаційну кампанію "Податки захищають", щоб пояснити орендодавцям важливість цих платежів для фінансової та безпекової стійкості країни.
Читайте Новини.LIVE!