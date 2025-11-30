Недвижимость в совместной собственности — как совладельцам уплатить налог на жилье

Налог на недвижимость — кто из совладельцев должен платить
Когда недвижимость принадлежит сразу нескольким собственникам, вопрос налогообложения становится более многоуровневым. Налог на недвижимое имущество в Украине действует для всех владельцев жилых и нежилых объектов, а размер ставки определяют местные советы, ограничивая ее максимумом в 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр для физических лиц.
В случае совместной собственности важно правильно определить доли и обязанности каждого совладельца, отмечают юристы компании "Бачинский и партнеры".
Налог на недвижимость в общей долевой собственности
Каждый совладелец платит налог пропорционально своей доле. Если доли равны, то и налоговая нагрузка распределяется поровну. Расчет выполняется по общей площади объекта с учетом утвержденной ставки в общине.
Налоговый орган направляет уведомление-решение каждому совладельцу отдельно, а потому каждый отвечает за свою долю платежа.
"В случае общей долевой собственности совладельцы могут договориться о единой оплате одним из них, однако формально ответственность остается у всех владельцев", — говорят юристы.
Как рассчитать налог в общей собственности
Чтобы определить размер годового налога, учитывают площадь недвижимости и долю каждого совладельца. Формула простая:
общий налог × доля совладельца = сумма к уплате.
Для удобства стоит учесть следующие моменты:
- ставка в громаде может меняться ежегодно;
- льготы применяются только к части, принадлежащей конкретному совладельцу;
- льготные категории должны подтвердить статус документально.
Декларация и сроки уплаты налога
Физические лица получают уведомление и должны уплатить сумму до 1 августа года, следующего после отчетного. Если недвижимость имеет нескольких владельцев, то каждый подает данные о собственной доле в декларации об имущественном состоянии.
Чтобы не допустить штрафов, стоит заранее проверить правильность площади, долей и имеющихся льгот. Практически полезно придерживаться таких шагов:
- проверить решение местного совета о ставках;
- уточнить информацию в реестре вещных прав;
- сохранять копии документов о долях и льготах.
Как сообщалось, своевременная плата земельного налога является критически важной, поскольку любая задержка автоматически приводит к образованию налогового долга, находящегося под особым государственным контролем. Физическим лицам предоставляется 60 дней с момента получения соответствующего налогового уведомления-решения для полного выполнения этого финансового обязательства.
Также мы рассказывали, что владельцы жилья в Украине, которые получают доход от сдачи квартир в аренду, должны платить соответствующие налоги. Министерство финансов совместно с ГНС проводят информационную кампанию "Налоги защищают", чтобы объяснить арендодателям важность этих платежей для финансовой и безопасности устойчивости страны.
Читайте Новини.LIVE!