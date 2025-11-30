Недвижимость в совместной собственности — как совладельцам уплатить налог на жилье

Женщина и мужчина с документами. Фото: Freepik

Когда недвижимость принадлежит сразу нескольким собственникам, вопрос налогообложения становится более многоуровневым. Налог на недвижимое имущество в Украине действует для всех владельцев жилых и нежилых объектов, а размер ставки определяют местные советы, ограничивая ее максимумом в 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр для физических лиц.

В случае совместной собственности важно правильно определить доли и обязанности каждого совладельца, отмечают юристы компании "Бачинский и партнеры".

Налог на недвижимость в общей долевой собственности

Каждый совладелец платит налог пропорционально своей доле. Если доли равны, то и налоговая нагрузка распределяется поровну. Расчет выполняется по общей площади объекта с учетом утвержденной ставки в общине.

Налоговый орган направляет уведомление-решение каждому совладельцу отдельно, а потому каждый отвечает за свою долю платежа.

"В случае общей долевой собственности совладельцы могут договориться о единой оплате одним из них, однако формально ответственность остается у всех владельцев", — говорят юристы.

Как рассчитать налог в общей собственности

Чтобы определить размер годового налога, учитывают площадь недвижимости и долю каждого совладельца. Формула простая:

общий налог × доля совладельца = сумма к уплате.

Для удобства стоит учесть следующие моменты:

ставка в громаде может меняться ежегодно;

льготы применяются только к части, принадлежащей конкретному совладельцу;

льготные категории должны подтвердить статус документально.

Декларация и сроки уплаты налога

Физические лица получают уведомление и должны уплатить сумму до 1 августа года, следующего после отчетного. Если недвижимость имеет нескольких владельцев, то каждый подает данные о собственной доле в декларации об имущественном состоянии.

Чтобы не допустить штрафов, стоит заранее проверить правильность площади, долей и имеющихся льгот. Практически полезно придерживаться таких шагов:

проверить решение местного совета о ставках;

уточнить информацию в реестре вещных прав;

сохранять копии документов о долях и льготах.

Как сообщалось, своевременная плата земельного налога является критически важной, поскольку любая задержка автоматически приводит к образованию налогового долга, находящегося под особым государственным контролем. Физическим лицам предоставляется 60 дней с момента получения соответствующего налогового уведомления-решения для полного выполнения этого финансового обязательства.

Также мы рассказывали, что владельцы жилья в Украине, которые получают доход от сдачи квартир в аренду, должны платить соответствующие налоги. Министерство финансов совместно с ГНС проводят информационную кампанию "Налоги защищают", чтобы объяснить арендодателям важность этих платежей для финансовой и безопасности устойчивости страны.