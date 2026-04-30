Податок на нерухомість: кому з власників доведеться заплатити потрійну суму у 2026 році

В Українці податок на нерухомість часто викликає запитання саме через строки. Багато власників впевнені: якщо повідомлення не прийшло до 1 липня, платити вже не доведеться. Насправді це помилка, яка може обернутися значними сумами.

Адже тиша з боку держави — це не подарунок, а лише відтермінування, яке може закінчитися чималим рахунком за кілька років одразу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію YANKIV.

Коли приходить повідомлення про податок

Податкова служба має сформувати та надіслати вам платіжку (ППР) до 1 липня року, що йде за звітним. Тобто у 2026 році українці розраховуються за минулий рік.

Оскільки процес автоматизований, інспектори просто витягують дані з реєстрів. Якщо ваша нерухомість там є, то нарахування — це лише питання часу. Ви відповідаєте за сплату, але суму має порахувати саме держава за місцем вашої реєстрації.

Хто повинен платити податок на нерухомість за минулі роки

Буває так, що система "побачила" вашу квартиру лише зараз, хоча ви володієте нею давно. У такому разі податкова має повне право нарахувати борг за три попередні роки.

Це правило 1 095 днів: якщо ви не платили у 2023 чи 2024 роках через відсутність повідомлення, ці суми не згорають. Вам просто надішлють квитанції за всі періоди одним разом, і це буде абсолютно законно.

Як дізнатися суму податку на нерухомість без квитанції

Якщо лист затримався, ви не стаєте порушником автоматично. Закон каже чітко: якщо податкова вчасно (до липня) не надіслала рішення, ви звільняєтесь від штрафів та пені. Тобто "покарати" вас за прострочення не можуть, бо немає вашої провини.

Проте сам податок сплатити все одно доведеться. Найкращий варіант у 2026 році — зазирнути в Електронний кабінет платника або Дію, щоб сума не стала неприємним сюрпризом через рік.

Де оскаржити податок на нерухомість при помилках

Дані в реєстрах не завжди ідеальні. Іноді податкова "бачить" старі метри або не враховує пільги на площу (наприклад, 60 кв. м для квартир).

Якщо ви отримали платіжку з космічними цифрами за три роки, не поспішайте платити. Ви маєте право на звірку даних. Підготуйте документи на право власності та зверніться до податкової для перерахунку.

