Власники землі в Україні можуть платити менший податок: хто у списку

Дата публікації: 27 квітня 2026 04:20
Податок на землю в Україні: хто може платити менше у 2026 році
Жінка рахує гроші та поле. Фото: Новини.LIVE, УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році правила розрахунку податку на землю стали точнішими. Головна зміна стосується мінімального податкового зобов’язання (МПЗ). Тепер ключову роль відіграє не лише факт володіння, а й реальний період користування ділянкою. 

Це дозволяє уникнути ситуацій, коли люди платять за землю, якою фактично не користувалися, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

Як розрахувати податок на землю в Україні

Якщо протягом року земля переходить від одного власника або орендаря до іншого, податок більше не "висить" на одному платнику. Його ділять пропорційно часу користування.

Попередній власник сплачує МПЗ лише до місяця, коли втратив право на ділянку. Новий — починає платити з моменту набуття цього права.

Менше платять ті, хто володів або користувався землею не повний рік. Наприклад:

  • при продажу ділянки;
  • при передачі в оренду;
  • при зміні користувача за договором.

У таких випадках податок автоматично зменшується, бо враховується лише фактичний період, зазначають в ДПС.

Скільки треба платити за один гектар землі

Станом на 2026 рік цифри залишаються фіксованими, але вимагають уважності при підрахунках. Якщо ваша ділянка — це звичайна земля, готуйтеся викласти мінімум 700 гривень за гектар. Проте для якісної ріллі, де відсоток обробленої землі перевищує половину площі, ставка зростає до 1 400 гривень. 

Податківці підкреслюють — щоб не платити зайве, важливо правильно оформлювати всі зміни прав на землю. Дата переходу права має бути чітко зафіксована в документах. Саме вона визначає, за який період нарахують податок.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні змінили правила оцінювання агросектору, що безпосередньо вплинуло на фінансові зобов'язання землевласників та умови оренди. Оновлена методика враховує виклики війни та кліматичні зсуви, що найбільш відчутно вдарить по південних областях, де ведення бізнесу стало значно складнішим. Теперішні показники нарешті відображають реальну ринкову ситуацію, а не застарілі цифри з минулого.

Також Новини.LIVE розповідали, що продаж землі залишається серйозним фінансовим викликом, де будь-яка помилка в оформленні загрожує втратою п'ятої частини вартості об'єкта. Проте за умови грамотної підготовки власники можуть цілком легально уникнути податкових відрахувань і зберегти весь виторг від угоди. 

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
