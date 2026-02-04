Податок на нерухомість — чи треба платити за 1-кімнатну квартиру у 2026 році

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE

В Україні податок на нерухомість традиційно викликає багато запитань, особливо серед власників невеликих квартир. У 2026 році українці сплачуватимуть податок за 2025 рік, і головне хвилювання стосується того, чи доведеться платити за стандартну однокімнатну квартиру.

Згідно з нормами Податкового кодексу України, існує так звана "пільгова площа". Як зазначено в ст. 266.4.1 ПКУ, база оподаткування об’єкта житлової нерухомості "зменшується для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів".

Оскільки більшість однокімнатних квартир в Україні мають площу від 30 до 50 квадратів, вони повністю вписуються в цей ліміт. Якщо ваша квартира менша за 60 кв. м, податок вам не нарахують.

Хто сплачує податок на квартиру у 2026 році

Але є нюанс: якщо ви щасливий власник просторої квартири у новобудові, де площа "одинички" становить, наприклад, 65 або 72 метри, платити доведеться. Податок нараховується не на всю площу, а лише на ту частину, що перевищує пільгові 60 квадратів.

Якщо квартирою володіють двоє (наприклад, чоловік і дружина по 1/2), то пільга у 60 кв. м рахується для кожного окремо. Тобто на двох ви можете мати хоч 120 квадратів без жодних податків, головне — як оформлені документи.

Як розраховується податок на нерухомість

У 2026 році ставка податку визначається на основі мінімальної заробітної плати, яка у минулому році становила 8 000 грн. Як вказано у ст. 266.5.1 ПКУ, ставка "встановлюється за рішенням сільської, селищної, міської ради... у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати".

Якщо брати прогнозовану ставку, то один "зайвий" метр обійдеться приблизно у 120-130 грн. Тобто за ті самі 7 додаткових метрів ви заплатите близько 850-900 гривень на рік.

Термін сплати податку на нерухомість

Чекати на квитанцію (податкове повідомлення-рішення) варто до 1 липня. Після отримання документа у вас є рівно 60 днів, щоб закрити цей рахунок.

Якщо лист не прийшов, але ви знаєте, що ваша площа перевищує ліміт — краще самостійно заглянути в Електронний кабінет платника, адже штрафи за прострочення ніхто не скасовував.

Раніше ми розповідали, до чого може призвести навіть невелика заборгованість у сплаті податків на нерхуомість.