Україна
Податок на нерухомість у 2026 році — кому з українців можна не платити

Податок на нерухомість у 2026 році — кому з українців можна не платити

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 17:31
Податок на нерухомість — хто з українців може не платити у 2026 році
Жінка з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні податок на нерухомість у 2026 році залишається обов’язковим для більшості власників житла та нежитлових об’єктів. Його розрахунок залежить від загальної площі майна, кількості об’єктів і рішень місцевої влади щодо ставок. 

Водночас закон передбачає низку винятків, які дозволяють законно не сплачувати податок, наголошують у Головному управління ДПС у Запорізькій області.

Читайте також:

Хто платить податок на нерухомість у 2026 році

Платимо ми за так звані "зайві" метри. Податкова дивиться на загальну площу всієї нерухомості, яка на вас зареєстрована. Причому неважливо, чи це ціла квартира, чи лише частка у спільній власності.

Як це працює на практиці:

  • якщо у вас одна квартира — віднімаємо пільгову площу (зазвичай 60 кв. м) і платимо за решту;
  • якщо є і будинок, і квартира — площі сумуються, а пільга застосовується до загального обсягу.

Коли нерухомості багато, система автоматично підраховує підсумкову суму за місцем вашої реєстрації.

Коли податок на нерухомість збільшується

Для великої нерухомості діє окреме правило. Якщо площа квартири перевищує 300 кв м або будинку — понад 500, готуйтеся викласти додаткові 25 000 гривень. Це фіксований платіж, який нараховується за кожну таку одиницю нерухомості.

Що це означає для власників нерухомості

У 2026 році власникам важливо перевіряти, чи входить їхнє майно до переліку територій, де податок не нараховується. У таких випадках податкові зобов’язання виникати не повинні, а об’єкти не мають впливати на загальний розрахунок.

Перед тим як оплачувати рахунки, що прийшли від податкової, обов’язково перевірте статус вашої території в реєстрах. Часто бувають технічні помилки, коли податок нараховують на майно, що знаходиться в зоні бойових дій. У такому разі ви маєте повне право на перерахунок.

Раніше ми розповідали, що робити з податком на нерухомість, якщо змінилося місце проживання. А також, які податки платить власник під час продажу квартири.

податки Податкова служба нерухомість житло ТОТ
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
