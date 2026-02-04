Видео
Україна
Видео

Налог на недвижимость — кто из владельцев однушек может не платить в 2026

Налог на недвижимость — кто из владельцев однушек может не платить в 2026

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 20:12
Налог на недвижимость — надо ли платить за 1-комнатную квартиру в 2026 году
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE

В Украине налог на недвижимость традиционно вызывает много вопросов, особенно среди владельцев небольших квартир. В 2026 году украинцы будут платить налог за 2025 год, и главное волнение касается того, придется ли платить за стандартную однокомнатную квартиру.

Согласно нормам Налогового кодекса Украины, существует так называемая "льготная площадь". Как указано в ст. 266.4.1 НКУ, база налогообложения объекта жилой недвижимости "уменьшается для квартиры/квартир независимо от их количества - на 60 кв. метров".

Читайте также:

Поскольку большинство однокомнатных квартир в Украине имеют площадь от 30 до 50 квадратов, они полностью вписываются в этот лимит. Если ваша квартира меньше 60 кв. м, налог вам не начислят.

Кто платит налог на квартиру в 2026 году

Но есть нюанс: если вы счастливый обладатель просторной квартиры в новостройке, где площадь однушки составляет, например, 65 или 72 метра, платить придется. Налог начисляется не на всю площадь, а лишь на ту часть, которая превышает льготные 60 квадратов.

Если квартирой владеют двое (например, муж и жена по 1/2), то льгота в 60 кв. м считается для каждого отдельно. То есть на двоих вы можете иметь хоть 120 квадратов без всяких налогов, главное — как оформлены документы.

Как рассчитывается налог на недвижимость

В 2026 году ставка налога определяется на основе минимальной заработной платы, которая в прошлом году составляла 8 000 грн.

Как указано в ст. 266.5.1 НКУ, ставка "устанавливается по решению сельского, поселкового, городского совета... в размере, не превышающем 1,5 процента размера минимальной заработной платы".

Если брать прогнозируемую ставку, то один "лишний" метр обойдется примерно в 120-130 грн. То есть за те же 7 дополнительных метров вы заплатите около 850-900 гривен в год.

Срок уплаты налога на недвижимость

Ждать квитанцию (налоговое уведомление-решение) стоит до 1 июля. После получения документа у вас есть ровно 60 дней, чтобы закрыть этот счет.

Если письмо не пришло, но вы знаете, что ваша площадь превышает лимит — лучше самостоятельно заглянуть в Электронный кабинет плательщика, ведь штрафы за просрочку никто не отменял.

Ранее мы рассказывали, к чему может привести даже небольшая задолженность в уплате налогов на недвижимость. А также, какие налоги платит собственник при продаже квартиры.

Автор:
Катерина Балаева
Автор:
Катерина Балаева
