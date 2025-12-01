Кто освобождается от налога на недвижимость — в ГНС рассказали нюансы

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Вопрос налогообложения имущества, поврежденного из-за войны, остается одним из самых актуальных для украинцев. Освобождение действует только тогда, когда факт повреждения внесен в Госреестр. Это касается даже случаев, когда имущество пострадало в 2022 году, а информацию внесли только в 2024-м.

Налог не начисляется, если объект требует капремонта или восстановления в результате боевых действий, отметили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

Когда не платят налог на недвижимость за разрушенное имущество

Для физических лиц, чье жилье повредили в 2022 году, налог не уплачивается, начиная с 2021 года и до момента восстановления здания. После внесения данных в Реестр льгота действует до месяца, предшествующего завершению ремонта.

Юридические лица освобождаются от налога с 1 марта 2022 года. То же касается нежилой недвижимости любых владельцев.

Кто освобождается от налога на недвижимость после 2023 года

Для имущества, поврежденного начиная с 2023 года, правила несколько иные. Освобождение действует:

с первого дня месяца, в котором было зафиксировано повреждение в Реестре;

до первого дня месяца, следующего после внесения данных о восстановлении.

"Льгота действует только при наличии записи в Реестре имущества", — отметили налоговики.

Как определяют налоговые обязательства

При исчислении налога на недвижимость учитывают:

данные Налогового кодекса;

информацию из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества;

перечень территорий, где происходили боевые действия или есть оккупация.

Именно сочетание этих источников подтверждает право владельца на льготу, говорят в ГНС.

Как подать уведомление о повреждении

Чтобы получить освобождение, владелец должен подать информационное сообщение. Процедуру определяет постановление №380. Своевременное внесение данных позволяет избежать лишних начислений.

"Главное — подать уведомление сразу после фиксации повреждений", — подчеркивают налоговики.

