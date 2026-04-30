Налог на недвижимость: кому из владельцев придется заплатить тройную сумму в 2026 году

Женщина считает деньги и строительство в Киеве.

У украинцев налог на недвижимость часто вызывает вопросы именно из-за сроков. Многие владельцы уверены: если уведомление не пришло до 1 июля, платить уже не придется. На самом деле это ошибка, которая может обернуться значительными суммами.

Ведь тишина со стороны государства — это не подарок, а лишь отсрочка, которая может закончиться немалым счетом за несколько лет сразу, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию YANKIV.

Когда приходит уведомление о налоге

Налоговая служба должна сформировать и отправить вам платежку до 1 июля года, следующего за отчетным. То есть в 2026 году украинцы рассчитываются за прошлый год.

Поскольку процесс автоматизирован, инспекторы просто извлекают данные из реестров. Если ваша недвижимость там есть, то начисление — это лишь вопрос времени. Вы отвечаете за уплату, но сумму должно посчитать именно государство по месту вашей регистрации.

Кто должен платить налог на недвижимость за прошлые годы

Бывает так, что система "увидела" вашу квартиру только сейчас, хотя вы владеете ею давно. В таком случае налоговая имеет полное право начислить долг за три предыдущих года.

Это правило 1 095 дней: если вы не платили в 2023 или 2024 годах из-за отсутствия уведомления, эти суммы не сгорают. Вам просто пришлют квитанции за все периоды одним разом, и это будет абсолютно законно.

Как узнать сумму налога на недвижимость без квитанции

Если письмо задержалось, вы не становитесь нарушителем автоматически. Закон говорит четко: если налоговая вовремя (до июля) не прислала решение, вы освобождаетесь от штрафов и пени. То есть "наказать" вас за просрочку не могут, потому что нет вашей вины.

Однако сам налог уплатить все равно придется. Лучший вариант в 2026 году — заглянуть в Электронный кабинет плательщика или Дію, чтобы сумма не стала неприятным сюрпризом через год.

Где обжаловать налог на недвижимость при ошибках

Данные в реестрах не всегда идеальны. Иногда налоговая "видит" старые метры или не учитывает льготы на площадь (например, 60 кв. м для квартир).

Если вы получили платежку с космическими цифрами за три года, не спешите платить. Вы имеете право на сверку данных. Подготовьте документы на право собственности и обратитесь в налоговую для перерасчета.

Как сообщали Новини.LIVE, продавая жилье, недостаточно просто ударить по рукам с покупателем — критически важно заранее просчитать все "отношения" с бюджетом. Ошибочно думать, что визит к нотариусу закрывает финансовый вопрос, ведь налоговики сейчас придирчиво следят за каждой операцией с недвижимостью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году механизм начисления земельного налога стал более адресным благодаря обновленным правилам МПЗ. Отныне сумма в платежке зависит не от самого статуса владельца, а от фактической продолжительности использования надела в течение года.