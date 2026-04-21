Податки при продажу нерухомості в Україні: коли та скільки платити у 2026 році

Чоловік рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Планування угоди купівлі-продажу нерухомості у 2026 році вимагає не лише пошуку покупця, а й чіткого розуміння своїх зобов'язань перед державою. Багато хто досі вважає, що переоформлення документів у нотаріуса — це фінальний етап витрат, але податкова служба активно нагадує про інше.

Будь-який прибуток від продажу майна вважається доходом, тому варто заздалегідь порахувати, скільки грошей залишиться у вашій кишені після всіх відрахувань, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

Податок на продаж нерухомості в Україні

За загальним правилом, якщо ви продаєте свою єдину квартиру, якою володіли понад три роки, держава не забере у вас ні копійки. Це "золоте правило" діє для першої операції протягом календарного року. Проте є нюанси, про які часто забувають.

"Продали квартиру чи ділянку? Вітаємо з угодою! Тепер саме час з’ясувати, чи не потрібно вам сплатити податки," — зазначають у ДПС.

Якщо ви вирішили продати другий об'єкт за рік або володіли майном менше трьох років, готуйтеся до витрат. У такому випадку ставка становить 5% ПДФО та додатково 5% військового збору. Це правило стосується квартир, житлових будинків та садових ділянок.

Читайте також:

"5 % ПДФО + 5 % військового збору — якщо це другий продаж за рік або майно було у власності менше 3 років", — пояснюють податківці.

Пільги на оподаткування нерухомості

Важливий виняток стосується майна, отриманого у спадок. У цьому випадку правило "трьох років володіння" не діє. Ви можете продати успадковану квартиру хоч наступного дня після оформлення документів і не платити 5% податку, якщо це ваш перший продаж за рік.

"0 % — якщо це перший продаж у році і майно перебувало у власності понад 3 роки (крім успадкованого майна)," — нагадує ДПС.

Водночас при продажу комерційної нерухомості або третьої квартири за рік ставки будуть значно вищими, тому краще консультуватися з юристом до моменту підписання договору.

Що ще треба знати про податки на нерухомість

Український ринок нерухомості десятиліттями залишається в "сірій" зоні через надмірний фіскальний тиск на власників квартир, нагадала в ефірі Ранок.LIVE голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Наразі орендодавці мають віддавати державі майже чверть заробітку, що робить легальну роботу просто невигідною.

"Люди на сьогодні не готові сплачувати такі суми. Поки держава не знизить податки, вона не повинна втручатися в ринок оренди", — каже Шуляк.

Депутатка переконана, що адміністративний тиск не допоможе, адже "як тільки починається регулювання, воно точно не приведе до гарних результатів". Замість каральних методів владі варто запропонувати орендодавцям адекватну ставку, яка гарантуватиме їм правовий захист без фінансової скрути. Тільки через створення економічних стимулів, впевнена Шуляк, можна вивести мільйони гривень із тіні в реальний сектор економіки.

Як повідомляли Новини.LIVE, оформлення продажу землі у 2026 році тягне за собою низку обов'язкових витрат, про які варто подбати заздалегідь. Окрім стандартних податків, доведеться сплатити за нотаріальні послуги та супутню документацію, що може помітно "з’їсти" очікуваний прибуток від угоди.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні триває кампанія з декларування доходів за 2025 рік, що стосується і власників нерухомості. Хоча зазвичай податки закриваються прямо в кабінеті нотаріуса, подекуди громадянам необхідно подавати звітність та сплачувати збори самостійно.