Податок на нерухомість у 2026 році — скільки потрібно буде заплатити за "зайві" метри

У 2026 році податок на нерухомість знову привертає увагу власників квартир і будинків, адже ставки формуються місцевою владою та напряму залежать від мінімальної зарплати. В Україні цей збір належить до місцевих податків і регулюється Податковим кодексом, зокрема статтями 10, 12 та 266. Саме вони визначають, хто платить, як розраховується сума і які винятки існують.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки доведеться заплатити власникам житла за "зайві" метри наступного року.

Як рахують податок на нерухомість

Базою оподаткування нерухомості є загальна площа об’єкта. Фізичні особи платять лише за площу, що перевищує встановлені ліміти:

квартири більше 60 кв. м;

будинки більше 120 кв. м;

комбінована нерухомість більше 180 кв. м.

Юридичні особи сплачують за кожен квадратний метр без винятків.

"Ставку податку визначає місцева влада у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. Але вона не може перевищувати 1,5 % за 1 кв", — наголошують у Долинській міськраді.

Таким чином тарифи в різних громадах будуть різними.

На сайті Державної податкової служби вже доступні ставки податку та місцеві пільги, затверджені громадами на 2026 рік. Якщо інформація відсутня, ДПС рекомендує звернутися безпосередньо до органу місцевого самоврядування.

Хто і коли сплачує повинен сплатити податок на житло

Фізособи отримують повідомлення з податкової та мають 60 днів на оплату. Якщо сума не внесена вчасно, застосовуються санкції:

прострочення до 30 днів — 10%;

понад 30 днів — 20%;

додатково нараховується пеня за ставкою 120% від облікової ставки НБУ.

У разі тривалого боргу можливий арешт майна та блокування рахунків.

Таким чином, у 2026 році власникам нерухомості варто слідкувати за рішеннями своєї громади, щоб заздалегідь оцінити податкове навантаження та уникнути санкцій у майбутньому.

Як повідомлялось, в Україні власники житла часто отримують прибуток, здаючи квартири в оренду. У межах кампанії "Податки захищають" Мінфін та ДПС нагадують орендодавцям, що сплата податків з цього доходу є обов'язковою і життєво важливою для забезпечення безпеки та майбутнього країни.

Також ми розповідали, що сплата земельного податку є обов'язковою для всіх власників і користувачів земельних ділянок. Держава регламентує цей процес, визначаючи чіткі терміни, правила нарахування та порядок інформування громадян про їхні зобов'язання.