Налог на недвижимость — сколько надо будет заплатить в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 04:20
Налог на недвижимость в 2026 году — сколько нужно будет заплатить за "лишние" метры
Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В 2026 году налог на недвижимость снова привлекает внимание владельцев квартир и домов, ведь ставки формируются местными властями и напрямую зависят от минимальной зарплаты. В Украине этот сбор относится к местным налогам и регулируется Налоговым кодексом, в частности статьями 10, 12 и 266. Именно они определяют, кто платит, как рассчитывается сумма и какие исключения существуют.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько придется заплатить владельцам жилья за "лишние" метры в следующем году.

Читайте также:

Как считают налог на недвижимость

Базой налогообложения недвижимости является общая площадь объекта. Физические лица платят только за площадь, превышающую установленные лимиты:

  • квартиры более 60 кв. м;
  • дома более 120 кв. м;
  • комбинированная недвижимость более 180 кв. м.

Юридические лица платят за каждый квадратный метр без исключений.

"Ставку налога определяет местная власть в процентах от минимальной заработной платы на 1 января отчетного года. Но она не может превышать 1,5% за 1 кв", — отмечают в Долинском горсовете.

Таким образом тарифы в разных общинах будут разными.

На сайте Государственной налоговой службы уже доступны ставки налога и местные льготы, утвержденные общинами на 2026 год. Если информация отсутствует, ГНС рекомендует обратиться непосредственно в орган местного самоуправления.

Кто и когда платит должен уплатить налог на жилье

Физлица получают уведомление из налоговой и имеют 60 дней на оплату. Если сумма не внесена вовремя, применяются санкции:

  • просрочка до 30 дней — 10%;
  • свыше 30 дней — 20%;
  • дополнительно начисляется пеня по ставке 120% от учетной ставки НБУ.

В случае длительного долга возможен арест имущества и блокировка счетов.

Таким образом, в 2026 году владельцам недвижимости стоит следить за решениями своей общины, чтобы заранее оценить налоговую нагрузку и избежать санкций в будущем.

Как сообщалось, в Украине владельцы жилья часто получают прибыль, сдавая квартиры в аренду. В рамках кампании "Налоги защищают" Минфин и ГНС напоминают арендодателям, что уплата налогов с этого дохода является обязательной и жизненно важной для обеспечения безопасности и будущего страны.

Также мы рассказывали, что уплата земельного налога является обязательной для всех владельцев и пользователей земельных участков. Государство регламентирует этот процесс, определяя четкие сроки, правила начисления и порядок информирования граждан об их обязательствах.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
