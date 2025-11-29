Налог на недвижимость в 2026 году — сколько нужно будет заплатить за "лишние" метры

Налог на недвижимость — сколько надо будет заплатить в 2026 году
В 2026 году налог на недвижимость снова привлекает внимание владельцев квартир и домов, ведь ставки формируются местными властями и напрямую зависят от минимальной зарплаты. В Украине этот сбор относится к местным налогам и регулируется Налоговым кодексом, в частности статьями 10, 12 и 266. Именно они определяют, кто платит, как рассчитывается сумма и какие исключения существуют.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько придется заплатить владельцам жилья за "лишние" метры в следующем году.
Как считают налог на недвижимость
Базой налогообложения недвижимости является общая площадь объекта. Физические лица платят только за площадь, превышающую установленные лимиты:
- квартиры более 60 кв. м;
- дома более 120 кв. м;
- комбинированная недвижимость более 180 кв. м.
Юридические лица платят за каждый квадратный метр без исключений.
"Ставку налога определяет местная власть в процентах от минимальной заработной платы на 1 января отчетного года. Но она не может превышать 1,5% за 1 кв", — отмечают в Долинском горсовете.
Таким образом тарифы в разных общинах будут разными.
На сайте Государственной налоговой службы уже доступны ставки налога и местные льготы, утвержденные общинами на 2026 год. Если информация отсутствует, ГНС рекомендует обратиться непосредственно в орган местного самоуправления.
Кто и когда платит должен уплатить налог на жилье
Физлица получают уведомление из налоговой и имеют 60 дней на оплату. Если сумма не внесена вовремя, применяются санкции:
- просрочка до 30 дней — 10%;
- свыше 30 дней — 20%;
- дополнительно начисляется пеня по ставке 120% от учетной ставки НБУ.
В случае длительного долга возможен арест имущества и блокировка счетов.
Таким образом, в 2026 году владельцам недвижимости стоит следить за решениями своей общины, чтобы заранее оценить налоговую нагрузку и избежать санкций в будущем.
