Налог на недвижимость — кто из украинцев может не платить в 2026 году

Женщина с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине налог на недвижимость в 2026 году остается обязательным для большинства владельцев жилья и нежилых объектов. Его расчет зависит от общей площади имущества, количества объектов и решений местных властей по ставкам.

В то же время закон предусматривает ряд исключений, которые позволяют законно не платить налог, отмечают в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

Реклама

Читайте также:

Кто платит налог на недвижимость в 2026 году

Платим мы за так называемые "лишние" метры. Налоговая смотрит на общую площадь всей недвижимости, которая на вас зарегистрирована. Причем неважно, это целая квартира или только доля в общей собственности.

Как это работает на практике:

если у вас одна квартира — вычитаем льготную площадь (обычно 60 кв. м) и платим за остальное;

если есть и дом, и квартира — площади суммируются, а льгота применяется к общему объёму.

Когда недвижимости много, система автоматически подсчитывает итоговую сумму по месту вашей регистрации.

Когда налог на недвижимость увеличивается

Для крупной недвижимости действует отдельное правило. Если площадь квартиры превышает 300 кв м или дома — более 500, готовьтесь выложить дополнительные 25 000 гривен. Это фиксированный платеж, который начисляется за каждую такую единицу недвижимости.

Что это значит для владельцев недвижимости

В 2026 году владельцам важно проверять, входит ли их имущество в перечень территорий, где налог не начисляется. В таких случаях налоговые обязательства возникать не должны, а объекты не должны влиять на общий расчет.

Перед тем как оплачивать счета, пришедшие от налоговой, обязательно проверьте статус вашей территории в реестрах. Часто бывают технические ошибки, когда налог начисляют на имущество, находящееся в зоне боевых действий. В таком случае вы имеете полное право на перерасчет.

Ранее мы рассказывали, что делать с налогом на недвижимость, если сменилось место жительства. А также, какие налоги платит собственник при продаже квартиры.