Жилые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Владельцы квартир, официально сдающие недвижимость в аренду, смогут экономить тысячи гривен в год благодаря снижению налогов. Верховная Рада поддержала поправку об уменьшении НДФЛ с 18% до 5%, тогда как военный сбор останется на уровне 5%. При арендной плате в 15 000 гривен потенциальная экономия составит 23 400 гривен в год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Елены Шуляк.

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Что изменится для владельцев жилья

Верховная Рада приняла законопроект №16051-1, в который вошла поправка о снижении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, официально сдающих недвижимость в аренду. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, ставка НДФЛ должна снизиться с 18% до 5%. В то же время военный сбор останется без изменений — 5% от полученного дохода. Таким образом, общая налоговая нагрузка на арендодателей по новым ставкам составит 10% вместо 23%.

Шуляк пояснила, что одной из причин неофициальной сдачи квартир является высокая налоговая нагрузка. Часть владельцев не заключает договоров и не декларирует доходы, поэтому снижение ставки должно сделать легальную аренду более привлекательной.

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"Таким образом, арендодатели получают простые и понятные правила, арендаторы — официальный договор и защиту своих прав, а государство — новые поступления в бюджет и более прозрачный рынок аренды", — подчеркнула она.

В то же время снижение ставки не означает, что владельцам уже сейчас можно платить налоги по новым правилам. Поправку поддержали во время голосования за законопроект, но для применения новой ставки необходимо дождаться вступления закона в силу.

Сколько можно сэкономить на налогах при сдаче в аренду

Размер экономии зависит от суммы, которую владелец получает за сдачу квартиры. Чем выше арендная плата, тем больше будет разница между налоговыми расходами по старым и новым ставкам.

Например, если квартиру сдают за 15 000 гривен в месяц, расчет будет следующим:

По ставкам 18% НДФЛ и 5% военного сбора: владелец уплачивает 2 700 гривен НДФЛ и 750 гривен военного сбора. Общая сумма налогов составляет 3 450 гривен в месяц.

По ставкам 5% НДФЛ и 5% военного сбора: НДФЛ составит 750 гривен, а военный сбор — еще 750 гривен. В общей сложности владелец будет платить 1 500 гривен в месяц.

При вступлении в силу новых правил владелец будет экономить 1 950 гривен ежемесячно. За год сумма составит 23 400 гривен, если квартира будет сдаваться без перерывов, а арендная плата останется неизменной.

Почему официальный договор важен для арендодателя

Снижение налоговой нагрузки должно стимулировать владельцев легализовать доходы от аренды. Официальное оформление отношений позволяет зафиксировать в договоре сумму арендной платы, сроки ее уплаты, порядок оплаты коммунальных услуг и ответственность сторон.

Для арендодателя письменный договор также помогает урегулировать спорные вопросы, в частности касающиеся повреждения имущества, задолженности или досрочного прекращения аренды. Для арендатора документ подтверждает договоренности с владельцем и может стать важным доказательством в случае конфликта.

В то же время снижение ставки само по себе не отменяет обязанности декларировать доход и выполнять налоговые требования. Владельцам нужно будет ориентироваться на окончательный текст закона, дату его вступления в силу и правила подачи декларации.

Таким образом, изменение ставки НДФЛ с 18% до 5% может снизить налоговые расходы владельцев недвижимости и сделать официальную аренду более выгодной. При ежемесячном доходе в 15 000 гривен потенциальная экономия составит 23 400 гривен в год, а общая ставка налогов снизится с 23% до 10%.

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