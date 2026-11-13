Жилой дом. Фото: Новини.LIVE

В Украине снизили налоговую нагрузку на доходы от сдачи недвижимости в аренду. Вместо 18% НДФЛ владельцы при соблюдении установленных законом условий будут платить 5%, а военный сбор останется на уровне 5%. Общая ставка снизилась с 23% до 10%.

Об этом рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире программы Ранок.LIVE.

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Какой налог на аренду жилья действует

По словам Елены Шуляк, снижение налоговой нагрузки на аренду стало результатом законодательных изменений. Президент подписал соответствующий закон, а новые правила вступили в силу 23 октября 2026 года.

"С 22 октября все, кто официально сдает свои квартиры в аренду, платят не 23%, а 10%: 5% НДФЛ и 5% военный сбор", — отметила депутат.

Кто может платить налог по новой ставке

В то же время ставка НДФЛ в 5% имеет определенную сферу применения. Она распространяется, в частности, на доходы физических лиц от сдачи недвижимости другому физическому лицу, не являющемуся самозанятым.

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В таких случаях владелец недвижимости самостоятельно начисляет налоги и декларирует полученный доход. Военный сбор при этом остается на уровне 5%.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему продажа квартиры в Украине может осложниться и из-за каких проблем владельцу могут отказать в заключении сделки. Перед продажей недвижимости важно проверить документы и убедиться, что нет препятствий для переоформления имущества. Это поможет избежать задержек и срыва договоренностей с покупателем.

Также Новини.LIVE писали, что для участников программы "єОселя" могут измениться условия кредитования. В частности, речь идет о первоначальном взносе и процентных ставках для отдельных категорий заемщиков. Такие нововведения могут повлиять на расходы украинцев при приобретении собственного жилья.