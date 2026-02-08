Поділ квартири при розлученні — кому з подружжя дістанеться житло

Люди з документами. Фото: Freepik

Розлучення — це майже завжди "війна" за квадратні метри. Квартира зазвичай є найціннішим активом, тому емоції тут зашкалюють. Проблема в тому, що багато хто досі вірить у міфи про "автоматичний поділ", хоча реальна судова практика в Україні куди складніша.

Як інформує Новини.LIVE із посиланням на статтю 60 Сімейного кодексу України, все, що купили в шлюбі, ділиться навпіл.

Реклама

Читайте також:

І байдуже, на кого оформлений техпаспорт або хто вносив гроші в касу. Якщо ви були в офіційному шлюбі — ви співвласники 50/50.

Але є життєві винятки. Квартира залишається особистою власністю, якщо:

ви отримали її в спадок (навіть перебуваючи у шлюбі);

вам її подарували (є договір дарування);

ви приватизували її на себе;

вона була придбана за ваші особисті кошти, що були у вас до весілля (але це доведеться доводити в суді чеками та виписками).

Чи ділять квартиру навпіл завжди

Суди в Україні дуже неохоче відступають від принципу рівності часток, наголошують адвокати компанії Gracers. Просто "наявність дитини" не означає, що мамі автоматично відійде 70% квартири.

Верховний Суд зараз чітко вказує: частку можна збільшити лише у виняткових випадках, наприклад, якщо інший з батьків взагалі не платить аліменти або має критично низький дохід, а дитина потребує особливого догляду.

Також важливо пам'ятати про шлюбний контракт. Якщо він є — забуваємо про Кодекс і читаємо те, що підписали в нотаріуса.

Як відбувається поділ квартири на практиці

У вас є три реальні шляхи:

Мирна угода. Ви йдете до нотаріуса і підписуєте договір про поділ майна. Наприклад: чоловіку — машина і компенсація, дружині — квартира. Це найшвидший і "найдешевший" для нервів варіант. Викуп частки. Один із подружжя виплачує іншому ринкову вартість його половини, і право власності переходить повністю до одного. Судова тяганина. Якщо згоди немає, готуйтеся до експертиз, оцінки майна та довгих засідань. Суд може визначити порядок користування (хто в якій кімнаті живе) або просто закріпити за кожним по 1/2.

Водночас розлучення не означає автоматичний поділ. Ви можете бути розлученими 10 років, але квартира все одно залишатиметься спільною, доки ви не переоформите документи або не вийде термін позовної давності (3 роки з моменту, коли ви дізналися про порушення своїх прав).

Що ще треба знати українцям

Як розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, законодавство розділяє спільну часткову та спільну сумісну власність.

Різниця принципова: у першому випадку ви чітко знаєте, що вам належить, скажімо, 1/2 або 1/3 об’єкта. У другому — частки не визначені зовсім, поки ви офіційно не візьметеся за поділ.

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу", — наголосив Козляк.

Раніше

ми розповідали, хто має право на квартиру після смерті власника. А також, кого можуть виселити з житла у 2026 році.